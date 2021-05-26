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Нину Шацкую не смогут похоронить рядом с Филатовым из-за финансовых проблем
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Общество
Диетолог Соломатина назвала риски полного отказа от употребления сахара
04:24
Политика
Американский политолог оценил «беспомощность» Европы без опеки США
04:24
Общество
Появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о гипоксии
04:22
Происшествия
Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил инцидент между двумя судами у Хоккайдо
04:16
Экономика
Минпромторг РФ готов выделить 1 млрд рублей на создание электроавтомобилей
04:09
Общество
Диетолог Лазуренко посоветовала пить воду в жару с перерывами
04:03
Происшествия
Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо
04:00
Политика
Политолог Данилин обозначил главную проблему немецкой партии «зеленых»
03:54
Общество
Эколог Рукавицын назвал способ уменьшить вред от штор из ткани блэкаут
03:44
Общество
Финансист Пахомов рассказал о главном минусе заработка на кешбэке
03:40
Общество
Главный инфекционист США вновь призвал найти источник возникновения COVID-19
03:34
Общество
Гречка возглавила рейтинг рекомендованных к употреблению круп
03:32
Армия
Ростех разрабатывает первый в РФ однодвигательный истребитель-«невидимку»
03:32
Общество
Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое
03:15
Общество
Американцы провели немногочисленные акции в память о Джордже Флойде
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
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Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое

Общество
Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое
pxhere.com

Москва, 26 мая. Общая площадь пожаров на землях лесного фонда России снизилась до 2,7 тысячи гектаров за последние сутки. Предыдущий показатель составлял 5,1 тысячи гектаров.

Соответствующее заявление сделали в федеральной Авиалесоохране. Утром 25 мая на территории России продолжали действовать 62 природных пожара на площади 5 157 гектаров. За последние сутки спасателям удалось потушить 79 лесных пожаров на площади 3 837 гектаров.

«На 00:00 по московскому времени 26 мая 2021 года на территории РФ действовало 43 лесных пожара на площади 2 775 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — сказано в сообщении.

В Тюменской области площадь лесных пожаров сократилась с 4 078 до 1 727 гектаров. Крупные очаги продолжают действовать на территории Свердловской и Омской областей, в Якутии и Башкортостане.

В тушении пожаров участвуют 2 187 человека, 441 единица техники и шесть воздушных судов. Еще 34 судна задействованы в мониторинге. В Тюменской области привлечены три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных.

В минувшую субботу, 22 мая, огнеборцы потушили два крупных пожара в Тюменской области. Огонь охватил площадь в размере 11 тысяч гектаров в Ярковском районе.

лесные пожары природные пожары лесной фонд
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