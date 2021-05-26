Площадь пожаров на территориях лесного фонда России снизилась почти вдвое

Москва, 26 мая. Общая площадь пожаров на землях лесного фонда России снизилась до 2,7 тысячи гектаров за последние сутки. Предыдущий показатель составлял 5,1 тысячи гектаров.

Соответствующее заявление сделали в федеральной Авиалесоохране. Утром 25 мая на территории России продолжали действовать 62 природных пожара на площади 5 157 гектаров. За последние сутки спасателям удалось потушить 79 лесных пожаров на площади 3 837 гектаров.

«На 00:00 по московскому времени 26 мая 2021 года на территории РФ действовало 43 лесных пожара на площади 2 775 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — сказано в сообщении.

В Тюменской области площадь лесных пожаров сократилась с 4 078 до 1 727 гектаров. Крупные очаги продолжают действовать на территории Свердловской и Омской областей, в Якутии и Башкортостане.

В тушении пожаров участвуют 2 187 человека, 441 единица техники и шесть воздушных судов. Еще 34 судна задействованы в мониторинге. В Тюменской области привлечены три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных.

В минувшую субботу, 22 мая, огнеборцы потушили два крупных пожара в Тюменской области. Огонь охватил площадь в размере 11 тысяч гектаров в Ярковском районе.