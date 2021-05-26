Американцы провели немногочисленные акции в память о Джордже Флойде

Нью-Йорк, 26 мая. Немногочисленные акции в честь погибшего год назад Джорджа Флойда прошли недалеко от штаб-квартиры полиции Нью-Йорка. Один из митингов посетили около десяти человек.

Некоторые жители одного из крупнейших мегаполисов мира выступили с речами, в которых потребовали опубликовать все дела о применении силы при задержании темнокожих жителей США. Небольшая группа митингующих пару раз проскандировала слово «Позор», адресовав его полицейским, которые находились неподалеку от места проведения акции.

В районе 18:00 по местному времени начался митинг около Бруклинского моста, на который пришло почти двести человек. Выступающие отметили, что за год удалось добиться большого прогресса в обеспечении прав темнокожих и реформе полиции, но на этом работа еще не закончена.

Джордж Флойд погиб в результате задержания в Миннеаполисе 25 мая прошлого года. Он умер в результате жестокого удушающего приема, примененного полицейским Дереком Шовином.

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину его смерти. Родственников убитого пригласили в Белый дом.