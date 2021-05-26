Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб

Холмск, 26 мая. Медведь забрел на кладбище Холмского района Сахалинской области и разрыл захоронение.

Косолапый заинтересовался погостом в селе Серные источники. Оскверненную хищником могилу увидели местные жители. Они обратились с фотоматериалами в Управление городского хозяйства администрации района и к охотоведам.

Специалисты лесничества подтвердили факт произошедшего. Было принято решение ликвидировать медведя, так как он представляет для людей серьезную опасность. Эксперты также отметили, что хищник добрался до гроба без особого труда, так как крышка находилась всего лишь в полуметре от поверхности.

Недавно другой медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске. Местные сняли хищника на видео и опубликовали в Сети.