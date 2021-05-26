Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан

Таллин, 26 мая. Люди во время существования СССР пили газировку из одного стакана и не заражались никакими болезнями. Эстонская газета Postimees предприняла попытку объяснить это явление.

Автоматы с газированной водой символизируют Советский Союз, многие до сих пор помнят, стоимость этого напитка. Граждане могли отстоять длинную очередь, чтобы попить из одного единственного стакана, который после каждого использования всего лишь ополаскивали холодной водой. Люди после такого тесного контакта все же могли «подхватывать» ангину или герпес, просто держали эту информацию в тайне.

Вторая причина «здоровья» советских граждан может крыться в преувеличении опасности передачи инфекции бытовым путем. Далеко не всеми болезнями можно заразиться через стакан.

Эстонцы ранее составили список из пяти вещей, которые носят россияне и веселят этим иностранцев. В перечень попали брендовые вещи, пестрые халаты и шубы.