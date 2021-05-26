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Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
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Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
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Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан

Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
wikipedia.org  /  George Shuklin / CC BY-SA 1.0

Таллин, 26 мая. Люди во время существования СССР пили газировку из одного стакана и не заражались никакими болезнями. Эстонская газета Postimees предприняла попытку объяснить это явление.

Автоматы с газированной водой символизируют Советский Союз, многие до сих пор помнят, стоимость этого напитка. Граждане могли отстоять длинную очередь, чтобы попить из одного единственного стакана, который после каждого использования всего лишь ополаскивали холодной водой. Люди после такого тесного контакта все же могли «подхватывать» ангину или герпес, просто держали эту информацию в тайне.

Вторая причина «здоровья» советских граждан может крыться в преувеличении опасности передачи инфекции бытовым путем. Далеко не всеми болезнями можно заразиться через стакан.

Эстонцы ранее составили список из пяти вещей, которые носят россияне и веселят этим иностранцев. В перечень попали брендовые вещи, пестрые халаты и шубы.

ссср заболевания газировка
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