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03:00
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Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
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Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
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Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк

  /   Обновлено: 26 мая 2021 03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
Pr Scr instagram.com/irinashayk/

Лос-Анджелес, 26 мая. Почти уже бывшего мужа Ким Кардашьян рэпера Канье Уэста заподозрили в романе с российской супермоделью Ириной Шейк.

Как сообщает таблоид The Sun, в сторис Instagram-аккаунта DeuxMoi, отслеживающего личную жизнь звезд, появилось сообщение от анонима, который заявил о романе между музыкантом и моделью.

«Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Бредли Купера», — говорилось в переписке.

Человек, стоящий за этим аккаунтом, прокомментировал позднее, что у него нет подтверждения информации, но «в этом есть некоторый интерес». Другой информатор также заявил, что у пары было свидание.

Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
Global Look Press  / Ron Sachs/Keystone Press Agency

Шейк знакома с рэпером с 2010 года. Тогда она засветилась в его клипе на песню Power. В ролике модель предстала в откровенном золотом наряде, сидя рядом с Канье. Она также появилась на подиуме в осенне-зимней коллекции Уэста на Неделе моды в Париже в 2012 году.

В апреле ее заметили на улице в футболке DMX за 200 долларов, которую Канье создал вместе с модным домом Balenciaga. Она «раскачивала» бренд во время прогулки по Нью-Йорку с Леей — четырехлетней дочерью Брэдли Купера.

Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
Pr Scr youtube.com  /  Kanye West

Шейк и 45-летний актер Купер расстались в июне 2019 года после четырех лет знакомства, они делят опеку над общей дочерью. До Брэдли у Ирины были отношения с футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду.

Канье Уэст женился на Ким Кардашьян в 2014 году. В феврале после нескольких месяцев слухов о расторжении брака звезда подала на развод с рэпером. Пара воспитывала четверых детей. Канье, который сейчас живет на своем ранчо в Вайоминге, подал заявление о совместной юридической и физической опеке над их детьми. Ким и Канье пришли к соглашению, что они разделят свое состояние в 2 млрд долларов поровну.

Канье Уэст Ким Кардашьян ирина шейк роман
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