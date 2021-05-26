Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк

Лос-Анджелес, 26 мая. Почти уже бывшего мужа Ким Кардашьян рэпера Канье Уэста заподозрили в романе с российской супермоделью Ириной Шейк.

Как сообщает таблоид The Sun, в сторис Instagram-аккаунта DeuxMoi, отслеживающего личную жизнь звезд, появилось сообщение от анонима, который заявил о романе между музыкантом и моделью.

«Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Бредли Купера», — говорилось в переписке.

Человек, стоящий за этим аккаунтом, прокомментировал позднее, что у него нет подтверждения информации, но «в этом есть некоторый интерес». Другой информатор также заявил, что у пары было свидание.

Global Look Press / Ron Sachs/Keystone Press Agency

Шейк знакома с рэпером с 2010 года. Тогда она засветилась в его клипе на песню Power. В ролике модель предстала в откровенном золотом наряде, сидя рядом с Канье. Она также появилась на подиуме в осенне-зимней коллекции Уэста на Неделе моды в Париже в 2012 году.

В апреле ее заметили на улице в футболке DMX за 200 долларов, которую Канье создал вместе с модным домом Balenciaga. Она «раскачивала» бренд во время прогулки по Нью-Йорку с Леей — четырехлетней дочерью Брэдли Купера.

Pr Scr youtube.com / Kanye West

Шейк и 45-летний актер Купер расстались в июне 2019 года после четырех лет знакомства, они делят опеку над общей дочерью. До Брэдли у Ирины были отношения с футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду.

Канье Уэст женился на Ким Кардашьян в 2014 году. В феврале после нескольких месяцев слухов о расторжении брака звезда подала на развод с рэпером. Пара воспитывала четверых детей. Канье, который сейчас живет на своем ранчо в Вайоминге, подал заявление о совместной юридической и физической опеке над их детьми. Ким и Канье пришли к соглашению, что они разделят свое состояние в 2 млрд долларов поровну.