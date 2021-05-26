В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев

Иерусалим, 26 мая. Правоохранители Израиля продолжают задерживать участников столкновений в смешанных городах. РААМ (арабская партия в Кнессете) призывает полицию прекратить аресты арабов.

В рамках операции «Закон и порядок» во вторник полиция Израиля задержала еще двух подозреваемых в избиении араба в городе Бат-Яма, произошедшем две недели назад. Это 20-летние жители Лода и Бат-Яма. В среду их должны доставить в Тель-Авив для продления срока задержания, сообщает портал «Новости Израиля».

Ранее обвинения были предъявлены троим участникам инцидента, один из которых оказался несовершеннолетним. Их обвинили в терроре и попытке умышленного убийства, а также в нанесении телесных повреждений по националистическим мотивам.

СМИ обращают внимание, что на фоне этого преступления арабских участников суда линча в Яффо обвиняют просто в причинении телесных повреждений без националистических мотивов. Группа из 15 юных арабов избила еврея, который снимал на телефон происходящее на улице. Прокуратура посчитала, что это было не националистическое, а хулиганское избиение. Местные СМИ после этого опубликовали возмущенные комментарии жителей, которые подчеркивают, что людей избивали за то, что они евреи.

ru.wikipedia.org / Gellerj

Партия РААМ призвала прекратить аресты арабов, подозреваемых в беспорядках. Депутаты считают, что операция полиции «Закон и порядок» направлена только против арабской молодежи. В открытом письме израильским властям, члены партии подчеркнули, что «в беспорядках принимали участие молодые евреи», которые «разгуливали с оружием и гранатами, нападали на арабов и повергали в страх арабские кварталы». Однако, как сообщили политики, их не задержали.

В середине мая начались массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. В ответ израильский ЦАХАЛ начал военную операцию с применением боевой авиации. На фоне обострения палестино-израильского конфликта беспорядки вспыхнули в смешанных городах Израиля.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к нации заявил, что Израиль будет использовать «железный кулак, если потребуется», чтобы остановить массовые протесты арабских граждан, которые привели к травмам, арестам и материальному ущербу. По его словам, «ничто не оправдывает линчевание евреев арабами, и ничто не оправдывает линчевание евреями арабов».