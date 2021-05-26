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Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
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В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев

  /   Обновлено: 26 мая 2021 02:57
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Иерусалим, 26 мая. Правоохранители Израиля продолжают задерживать участников столкновений в смешанных городах. РААМ (арабская партия в Кнессете) призывает полицию прекратить аресты арабов.

В рамках операции «Закон и порядок» во вторник полиция Израиля задержала еще двух подозреваемых в избиении араба в городе Бат-Яма, произошедшем две недели назад. Это 20-летние жители Лода и Бат-Яма. В среду их должны доставить в Тель-Авив для продления срока задержания, сообщает портал «Новости Израиля».

Ранее обвинения были предъявлены троим участникам инцидента, один из которых оказался несовершеннолетним. Их обвинили в терроре и попытке умышленного убийства, а также в нанесении телесных повреждений по националистическим мотивам.

СМИ обращают внимание, что на фоне этого преступления арабских участников суда линча в Яффо обвиняют просто в причинении телесных повреждений без националистических мотивов. Группа из 15 юных арабов избила еврея, который снимал на телефон происходящее на улице. Прокуратура посчитала, что это было не националистическое, а хулиганское избиение. Местные СМИ после этого опубликовали возмущенные комментарии жителей, которые подчеркивают, что людей избивали за то, что они евреи.

В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
ru.wikipedia.org  / Gellerj

Партия РААМ призвала прекратить аресты арабов, подозреваемых в беспорядках. Депутаты считают, что операция полиции «Закон и порядок» направлена только против арабской молодежи. В открытом письме израильским властям, члены партии подчеркнули, что «в беспорядках принимали участие молодые евреи», которые «разгуливали с оружием и гранатами, нападали на арабов и повергали в страх арабские кварталы». Однако, как сообщили политики, их не задержали.

В середине мая начались массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. В ответ израильский ЦАХАЛ начал военную операцию с применением боевой авиации. На фоне обострения палестино-израильского конфликта беспорядки вспыхнули в смешанных городах Израиля.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к нации заявил, что Израиль будет использовать «железный кулак, если потребуется», чтобы остановить массовые протесты арабских граждан, которые привели к травмам, арестам и материальному ущербу. По его словам, «ничто не оправдывает линчевание евреев арабами, и ничто не оправдывает линчевание евреями арабов».

израиль евреи арабы раам
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