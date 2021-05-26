«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США

Москва, 26 мая. Для США XXI век станет роковым — страна умирает на глазах, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор в своем Telegram-канале прокомментировал новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории США. По его словам, сегодня «Америка деградирует и политически, и социально». Пушков подчеркнул, что относительно устойчивый баланс, который удавалось поддерживать в США в XX веке, взорвался, «а в 2020-м страна слетела с катушек».

«Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. «Американская мечта» умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить. Период расцвета США позади. Судя по всему, XXI век станет роковым для США», — резюмировал сенатор.

США в минувшие выходные потрясла серия перестрелок, в результате которых погибло несколько молодых людей в ряде штатов. Случайной жертвой уличной перестрелки, в частности, стал шестилетний мальчик. С начала года в стране из-за огнестрельных ранений погибли не менее 7,3 тыс. американцев.

Как сообщал ранее ФАН, причинами роста насилия с использованием оружия являются пандемия, непрекращающиеся митинги Black Lives Matter и экономический кризис. Президент США Джо Байден после очередного «кровавого уик-энда» назвал массовые расстрелы «национальным позором» — и призвал Конгресс запретить штурмовое оружие военного образца и магазины большой емкости.