СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем

Ставрополь, 26 мая. Расследование дела по факту ДТП на трассе «Астрахань — Элиста — Ставрополь» продолжается. В аварии погибли пять пассажиров.

В конце апреля водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Последний также вылетел навстречу микроавтобусу, который перевозил детей на спортивные соревнования. Во время инцидента 12 человек получили травмы.

Позже выяснилось, что поездка была организована с грубым нарушением установленных правил. Руководитель спортивного учреждения не уведомила о передвижении сотрудников ДПС, а микроавтобус не соответствовал требованиям организованной перевозки группы детей, передает Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Водители авто, которые спровоцировали аварию, задержаны. Под стражей находится и руководитель спортивной организации. По результатам следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые допустили нарушения.

Ранее стало известно, что считавшегося погибшим ребенка вернули к жизни после ДТП на Ставрополье. Врачи смогли реанимировать юную спортсменку.