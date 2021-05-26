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новостей
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
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Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
Все новости

СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем

Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
Федеральное агентство новостей

Ставрополь, 26 мая. Расследование дела по факту ДТП на трассе «Астрахань — Элиста — Ставрополь» продолжается. В аварии погибли пять пассажиров.

В конце апреля водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Последний также вылетел навстречу микроавтобусу, который перевозил детей на спортивные соревнования. Во время инцидента 12 человек получили травмы.

Позже выяснилось, что поездка была организована с грубым нарушением установленных правил. Руководитель спортивного учреждения не уведомила о передвижении сотрудников ДПС, а микроавтобус не соответствовал требованиям организованной перевозки группы детей, передает Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Водители авто, которые спровоцировали аварию, задержаны. Под стражей находится и руководитель спортивной организации. По результатам следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые допустили нарушения.

Ранее стало известно, что считавшегося погибшим ребенка вернули к жизни после ДТП на Ставрополье. Врачи смогли реанимировать юную спортсменку.

дтп ставрополь ск рф
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