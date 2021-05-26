Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы

Москва, 26 мая. Трое мужчин ворвались в квартиру, где проживали две девушки, и изнасиловали одну из них. События произошли ночью 23 мая на проспекте Андропова в Москве.

Мужчины позвонили в квартиру к незнакомым девушкам и предложили им познакомиться. Когда хозяйка жилого помещения впустила их на порог, злоумышленники потребовали отдать им порядка 144 тыс. рублей, сообщают СМИ.

Когда преступники получили деньги, они решили изнасиловать 21-летнюю девушку, вдобавок списав с ее счета 142 тыс. рублей и забрав 7 тыс. наличными. Один из преступников ранее был судим за незаконный оборот оружия, другой подозревается в экстремизме, сообщают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сельский чиновник получил срок за изнасилование школьницы в спортзале. Правоохранители выяснили, что осужденный с декабря 2017 года по апрель 2018 года посылал порнографические снимки через интернет несовершеннолетним девочкам. Одну из потерпевших он совратил к действиям сексуального характера, а потом изнасиловал ее.