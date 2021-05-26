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26 мая 03:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
Все новости

Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы

Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
pixabay.com

Москва, 26 мая. Трое мужчин ворвались в квартиру, где проживали две девушки, и изнасиловали одну из них. События произошли ночью 23 мая на проспекте Андропова в Москве.

Мужчины позвонили в квартиру к незнакомым девушкам и предложили им познакомиться. Когда хозяйка жилого помещения впустила их на порог, злоумышленники потребовали отдать им порядка 144 тыс. рублей, сообщают СМИ.

Когда преступники получили деньги, они решили изнасиловать 21-летнюю девушку, вдобавок списав с ее счета 142 тыс. рублей и забрав 7 тыс. наличными. Один из преступников ранее был судим за незаконный оборот оружия, другой подозревается в экстремизме, сообщают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сельский чиновник получил срок за изнасилование школьницы в спортзале. Правоохранители выяснили, что осужденный с декабря 2017 года по апрель 2018 года посылал порнографические снимки через интернет несовершеннолетним девочкам. Одну из потерпевших он совратил к действиям сексуального характера, а потом изнасиловал ее.

москва изнасилование чп
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Все новости / Происшествия / Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
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