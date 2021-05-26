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новостей
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
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Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке

Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
instagram.com  /  @glukozamusic

Москва, 26 мая. Певица Глюкоза и американская актриса Меган Фокс появились перед журналистами в одинаковых откровенных платьях.

Наталья Ионова блистала в наряде на фестивале «Жара», а за день до этого в таком же платье с максимально открытым телом вышла Меган Фокс на премии Billboard, сообщается в Instagram-аккаунте Super.

Пользователям предложили проголосовать, кому из знаменитостей откровенное платье идет больше. Мнения разделились: многие отдали предпочтение россиянке, другие же отметили, что американка смотрится в наряде куда гармоничнее.

Светская львица Виктория Боня отдала свой голос за Глюкозу, поставив смайлик «огонь». С ней согласная и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева. По ее словам, хоть Меган Фокс и смотрится сексуальнее, на Ионовой «платье сидит гораздо лучше и выдержанней».

«Не так «порнушно», как на Фокс. Все равно, если бы я в нем пришла — «сиськи развесили, встали в хоровод, весело-весело встретим Новый год». Обе роскошные. Просто Меган МИЛФа, ухоженная и гиперсексуальная. А Наталья идеальна», — подчеркнула Водонаева.

Ранее Глюкоза призналась, что была далеко не самым прилежным ребенком и несколько раз преступала закон. Из-за хулиганского поведения она даже состояла на учете в детской комнате милиции. Певица рассказала, что однажды они с друзьями ограбили ветеринарную аптеку. Зачем ребята пошли на преступление она так и не смогла понять, ведь ни у кого из них даже не было домашних животных.

глюкоза меган фокс
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