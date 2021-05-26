Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке

Москва, 26 мая. Певица Глюкоза и американская актриса Меган Фокс появились перед журналистами в одинаковых откровенных платьях.

Наталья Ионова блистала в наряде на фестивале «Жара», а за день до этого в таком же платье с максимально открытым телом вышла Меган Фокс на премии Billboard, сообщается в Instagram-аккаунте Super.

Пользователям предложили проголосовать, кому из знаменитостей откровенное платье идет больше. Мнения разделились: многие отдали предпочтение россиянке, другие же отметили, что американка смотрится в наряде куда гармоничнее.

Светская львица Виктория Боня отдала свой голос за Глюкозу, поставив смайлик «огонь». С ней согласная и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева. По ее словам, хоть Меган Фокс и смотрится сексуальнее, на Ионовой «платье сидит гораздо лучше и выдержанней».

«Не так «порнушно», как на Фокс. Все равно, если бы я в нем пришла — «сиськи развесили, встали в хоровод, весело-весело встретим Новый год». Обе роскошные. Просто Меган МИЛФа, ухоженная и гиперсексуальная. А Наталья идеальна», — подчеркнула Водонаева.

Ранее Глюкоза призналась, что была далеко не самым прилежным ребенком и несколько раз преступала закон. Из-за хулиганского поведения она даже состояла на учете в детской комнате милиции. Певица рассказала, что однажды они с друзьями ограбили ветеринарную аптеку. Зачем ребята пошли на преступление она так и не смогла понять, ведь ни у кого из них даже не было домашних животных.