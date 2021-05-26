Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»

Москва, 26 мая. Первые беспилотные поезда «Ласточка» должны поступить в РЖД к концу 2021 года. В тестовом режиме их запустят в Москве в 2024 году, заявил глава холдинга Олег Белозеров.

Запуск беспилотного состава может занять несколько лет, так как одна такая «Ласточка» не сможет курсировать вместе с управляемыми поездами. Первые подобные поезда должны запустить на Московском центральном кольце.

«Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме. Сертификацию планируем закончить в 2022 году», — отметил Белозеров.

Компания обсуждает с властями Москвы возможность сократить интервал между курсирующими по МЦК поездами. В будущем он может составлять около трех минут вместо четырех, подчеркнул гендиректор РЖД.

ОАО «РЖД» планирует отказаться от вагонов-ресторанов и оставить их только в туристических и фирменных поездах. Альтернативой могут стать специальные наборы питания, которые можно разогреть в обычном вагоне.