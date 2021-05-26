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03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
Все новости

Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»

Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
Невские Новости

Москва, 26 мая. Первые беспилотные поезда «Ласточка» должны поступить в РЖД к концу 2021 года. В тестовом режиме их запустят в Москве в 2024 году, заявил глава холдинга Олег Белозеров.

Запуск беспилотного состава может занять несколько лет, так как одна такая «Ласточка» не сможет курсировать вместе с управляемыми поездами. Первые подобные поезда должны запустить на Московском центральном кольце.

«Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме. Сертификацию планируем закончить в 2022 году», — отметил Белозеров.

Компания обсуждает с властями Москвы возможность сократить интервал между курсирующими по МЦК поездами. В будущем он может составлять около трех минут вместо четырех, подчеркнул гендиректор РЖД.

ОАО «РЖД» планирует отказаться от вагонов-ресторанов и оставить их только в туристических и фирменных поездах. Альтернативой могут стать специальные наборы питания, которые можно разогреть в обычном вагоне.

ржд ласточка беспилотное управление
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Все новости / Общество / Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
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