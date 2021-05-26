Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19

Москва, 26 мая. Маркер для определения высокой вероятности поражения сосудов при COVID-19 был выявлен учеными Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора.

Открытие ученых позволяет выяснить степень поражения сосудистого русла при инфекционной патологии. За основу работы маркера взят эндотелин-1, уровень которого значительно повышается в остром периоде COVID-19. С его помощью можно оценить состояние эндотелия сосудов и установить риск сосудистых осложнений у больных, передает РИА Новости.

Самые высокие показатели по этому анализу наблюдаются у пациентов, состояние которых значительно ухудшалось в последующие дни. Вместе с этим высокий эндотелин-1 был выявлен у тех, кто контактировал с инфицированными. Его значение уменьшалось после выздоровления и прохождения терапии.

ФМБА ранее сообщило о растущей частоте осложнений у пациентов, переболевших COVID-19. Чаще всего перенесшие коронавирус люди сталкиваются с тромбозом, сердечно-сосудистыми патологиями и ментальными нарушениями.