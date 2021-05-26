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новостей
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
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Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США

Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 26 мая. Американское правительство всерьез рассматривает вероятность появления космического объекта в воздушном пространстве страны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представительницу правительства США спросили о том, насколько готовы власти опубликовать полный доклад, который будет посвящен предполагаемым НЛО. Пентагон и Национальная разведка страны на данный момент занимаются подготовкой такого документа.

Изучением этого вопроса занялся еще экс-президент США Дональд Трамп. Псаки сообщила, что американские власти пока не могут публично обсуждать то, насколько НЛО опасны для государства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила о готовности покинуть свой пост. Планировалось, что она будет работать с нынешним американским лидером Джо Байденом один год.

сша нло псаки
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