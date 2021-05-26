Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США

Вашингтон, 26 мая. Американское правительство всерьез рассматривает вероятность появления космического объекта в воздушном пространстве страны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представительницу правительства США спросили о том, насколько готовы власти опубликовать полный доклад, который будет посвящен предполагаемым НЛО. Пентагон и Национальная разведка страны на данный момент занимаются подготовкой такого документа.

Изучением этого вопроса занялся еще экс-президент США Дональд Трамп. Псаки сообщила, что американские власти пока не могут публично обсуждать то, насколько НЛО опасны для государства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила о готовности покинуть свой пост. Планировалось, что она будет работать с нынешним американским лидером Джо Байденом один год.