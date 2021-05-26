Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня

В начале лета вступят в силу несколько изменений в различных областях жизни россиян: от маркировки мороженного до запрета несогласованной с властями просветительской деятельности.

ФАН представляет обзор всех нововведений, ожидающих нас этим летом.

Маркированное мороженое и сыр

С 1 июня российские производители мороженого и сыра обязаны маркировать свою продукцию. Новшество коснется также различных видов пищевого льда с содержанием какао или без него.

Ожидается, что обязательная маркировка молочной продукции поможет увеличить прибыль легальных изготовителей, а также убережет жителей России от вредного и опасного суррогата. Благодаря нововведению потребители смогут без труда получить подлинную информацию о товаре и его изготовителе.

Минсельхоз РФ ранее сообщил, что не прогнозирует повышение стоимости или дефицит сыров и мороженого после вступления в силу правил обязательной маркировки.

pixabay.com / StockSnap

Запрет на экспорт гречки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временного запрета (с 5 июня по 31 августа 2021 года) на вывоз некоторых товаров за пределы России. В перечень включены продукты, имеющие большое значение для внутреннего рынка страны. В списке — зерно гречки и крупа гречихи крупного помола.

Эта мера призвана удержать необходимый объем внутри страны и стабилизировать цены на крупу. Вывозить нельзя будет гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное.

В беседе с ФАН член Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации Сергей Лисовский отметил, что слухи о том, что «гречка станет дефицитом», или «это для запасов на случай войны», не имеют под собой ни малейших оснований. Он подчеркнул, что Росрезерв работает планово: все закупки делаются своевременно, запасы на случай чрезвычайных ситуаций в стране давно есть.

Global Look Press / Andrey Turusov/Russian Look

Пособия и пенсии без заявлений

Пенсионный фонд РФ продлил упрощенный порядок оказания услуг. С июня 2021 года фонд должен был вернуться к «допандемийному» порядку начисления выплат, то есть при личном посещении отделений ПФР. Дистанционный формат в итоге продлили до конца года. Без очного визита в клиентские службы фонда можно оформить новые социальные услуги и продлить выплату ранее назначенных пенсий и пособий.

Возможное подорожание сахара

С 1 июня прекращается действие постановления Правительства РФ о «заморозке» цен (как оптовых, так и розничных) на сахар. Не исключено, что после этого продукт значительно вырастет в цене. Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям сахара отпускать продукцию по цене 36 рублей за килограмм до сентября, чтобы избежать скачка цен.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что соглашения, регулирующие стоимость сахара и подсолнечного масла, не будут больше продлеваться. Однако, по его словам, будет продолжена реализация механизмов поддержки.

pxhere.com/ /

Закон о пчеловодстве

В конце июня вступает в силу закон «О пчеловодстве в РФ». Документ узаконивает такие понятия, как «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», а также «пасека», «улей» и «пчелиная семья». Закон перечисляет меры, направленные на сохранение пчел и поддержку пчеловодства государством.

Реклама на YouTube

YouTube с 1 июня будет крутить рекламу абсолютно на всех роликах. Информация об этом появится в обновленных условиях использования видеохостинга. Сервис монетизирует даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе. При этом владельцы этих каналов ничего не заработают, так как весь заработок с рекламы пойдет YouTube.

В США подобные правила действуют уже полгода.Тех, кто получает деньги на YouTube, обяжут предоставлять налоговую отчетность через портал Google AdSense.

freepik.com / Designed by Freepik

Запрет сим-карт вне салонов

С 1 июня вступят в силу поправки к закону «О связи». Документ запрещает продажу сим-карт вне салонов связи. При оформлении покупки обязательно нужно будет заключить договор. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня повысится на 3,9 доллара и составит 58,8 доллара за тонну. Увеличится также пошлина на светлые нефтепродукты и масла.

Просветительская деятельность

С 1 июня вступает в силу закон, регламентирующий просветительскую деятельность. Процессы, связанные с распространением знаний, будут регулировать органы государственной власти. К примеру, российские вузы должны будут получать заключение от федеральных органов власти для того, чтобы подписать соглашения о международном сотрудничестве.

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов ранее уточнил, что закон предусматривает невозможность использовать просветительскую деятельность в целях разжигания национальной розни.