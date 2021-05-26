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новостей
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
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Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня

  /   Обновлено: 26 мая 2021 01:48
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

В начале лета вступят в силу несколько изменений в различных областях жизни россиян: от маркировки мороженного до запрета несогласованной с властями просветительской деятельности. 

ФАН представляет обзор всех нововведений, ожидающих нас этим летом. 

Маркированное мороженое и сыр

С 1 июня российские производители мороженого и сыра обязаны маркировать свою продукцию. Новшество коснется также различных видов пищевого льда с содержанием какао или без него.

Ожидается, что обязательная маркировка молочной продукции поможет увеличить прибыль легальных изготовителей, а также убережет жителей России от вредного и опасного суррогата. Благодаря нововведению потребители смогут без труда получить подлинную информацию о товаре и его изготовителе.

Минсельхоз РФ ранее сообщил, что не прогнозирует повышение стоимости или дефицит сыров и мороженого после вступления в силу правил обязательной маркировки. 

Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
pixabay.com  / StockSnap

Запрет на экспорт гречки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временного запрета (с 5 июня по 31 августа 2021 года) на вывоз некоторых товаров за пределы России. В перечень включены продукты, имеющие большое значение для внутреннего рынка страны. В списке — зерно гречки и крупа гречихи крупного помола. 

Эта мера призвана удержать необходимый объем внутри страны и стабилизировать цены на крупу. Вывозить нельзя будет гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное. 

В беседе с ФАН член Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации Сергей Лисовский отметил, что слухи о том, что «гречка станет дефицитом», или «это для запасов на случай войны», не имеют под собой ни малейших оснований. Он подчеркнул, что Росрезерв работает планово: все закупки делаются своевременно, запасы на случай чрезвычайных ситуаций в стране давно есть. 

Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
Global Look Press  / Andrey Turusov/Russian Look

Пособия и пенсии без заявлений

Пенсионный фонд РФ продлил упрощенный порядок оказания услуг. С июня 2021 года фонд должен был вернуться к «допандемийному» порядку начисления выплат, то есть при личном посещении отделений ПФР. Дистанционный формат в итоге продлили до конца года. Без очного визита в клиентские службы фонда можно оформить новые социальные услуги и продлить выплату ранее назначенных пенсий и пособий. 

Возможное подорожание сахара

С 1 июня прекращается действие постановления Правительства РФ о «заморозке» цен (как оптовых, так и розничных) на сахар. Не исключено, что после этого продукт значительно вырастет в цене. Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям сахара отпускать продукцию по цене 36 рублей за килограмм до сентября, чтобы избежать скачка цен. 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что соглашения, регулирующие стоимость сахара и подсолнечного масла, не будут больше продлеваться. Однако, по его словам, будет продолжена реализация механизмов поддержки. 

Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
pxhere.com/  / 

Закон о пчеловодстве

В конце июня вступает в силу закон «О пчеловодстве в РФ». Документ узаконивает такие понятия, как «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», а также «пасека», «улей» и «пчелиная семья». Закон перечисляет меры, направленные на сохранение пчел и поддержку пчеловодства государством. 

Реклама на YouTube 

YouTube с 1 июня будет крутить рекламу абсолютно на всех роликах. Информация об этом появится в обновленных условиях использования видеохостинга. Сервис монетизирует даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе. При этом владельцы этих каналов ничего не заработают, так как весь заработок с рекламы пойдет YouTube. 

В США подобные правила действуют уже полгода.Тех, кто получает деньги на YouTube, обяжут предоставлять налоговую отчетность через портал Google AdSense. 

Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
freepik.com  / Designed by Freepik

Запрет сим-карт вне салонов

С 1 июня вступят в силу поправки к закону «О связи». Документ запрещает продажу сим-карт вне салонов связи. При оформлении покупки обязательно нужно будет заключить договор. За нарушения предусмотрена административная ответственность. 

Пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня повысится на 3,9 доллара и составит 58,8 доллара за тонну. Увеличится также пошлина на светлые нефтепродукты и масла. 

Просветительская деятельность

С 1 июня вступает в силу закон, регламентирующий просветительскую деятельность. Процессы, связанные с распространением знаний, будут регулировать органы государственной власти. К примеру, российские вузы должны будут получать заключение от федеральных органов власти для того, чтобы подписать соглашения о международном сотрудничестве. 

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов ранее уточнил, что закон предусматривает невозможность использовать просветительскую деятельность в целях разжигания национальной розни

нефть законодательство пфр гречка маркировка сахар просветительская деятельность
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