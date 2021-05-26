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26 мая 01:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
01:20
Общество
Британский врач Стил предостерег от регулярного употребления добавок омега-3
01:19
Шоу-бизнес
«Это аморально»: Роза Сябитова нарвалась на волну критики «пропагандой» курортных романов
01:15
Политика
США рассчитывают на «праздничный торт» от РФ за отказ подвергать «СП-2» санкциям
01:08
Спорт
Легендарный нападающий сборной Испании Торрес объявил о возобновлении карьеры
01:00
Общество
В Петербурге готовятся к началу купального сезона
00:51
Политика
Испугавшимся активности РФ в Арктике американцам припомнили слова Лаврова
00:35
Экономика
Президент США Байден признал санкции против «СП-2» контрпродуктивными
00:30
Общество
Мясников перечислил предрасположенные к инсульту категории людей
00:18
Спорт
Швеция разгромила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
00:12
Общество
Названы четыре неочевидных признака диабета
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
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Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире

Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Рим, 26 мая. Итальянская группа Maneskin стала победителем конкурса «Евровидение-2021». Песня Zitti E Buoni стала одной из самых популярных в мире.

Песня победителей Евровидения заняла девятое место в мировом рейтинге стримингового сервиса Spotify. Ее прослушали свыше 3,9 миллиона раз. Кроме итальянской группы в топ-100 попали и другие участники конкурса. Участница из Франции Барбара Прави с треком Viola оказалась на 44 месте, рокеры из Финляндии Blind Channel с их Dark Side разместились на 62 строчке, а украинская группа Go_A с Shum расположилась на 69 позиции.

Сразу после оглашения результатов конкурса солиста Maneskin обвинили в употреблении наркотиков во время прямой трансляции. Сам музыкант все отрицал и согласился добровольно сдать тест. Следов запрещенных веществ в его организме не нашли.

музыка евровидение spotify maneskin
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