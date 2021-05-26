Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире

Рим, 26 мая. Итальянская группа Maneskin стала победителем конкурса «Евровидение-2021». Песня Zitti E Buoni стала одной из самых популярных в мире.

Песня победителей Евровидения заняла девятое место в мировом рейтинге стримингового сервиса Spotify. Ее прослушали свыше 3,9 миллиона раз. Кроме итальянской группы в топ-100 попали и другие участники конкурса. Участница из Франции Барбара Прави с треком Viola оказалась на 44 месте, рокеры из Финляндии Blind Channel с их Dark Side разместились на 62 строчке, а украинская группа Go_A с Shum расположилась на 69 позиции.

Сразу после оглашения результатов конкурса солиста Maneskin обвинили в употреблении наркотиков во время прямой трансляции. Сам музыкант все отрицал и согласился добровольно сдать тест. Следов запрещенных веществ в его организме не нашли.