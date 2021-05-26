РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов

Москва, 26 мая. Вагоны-рестораны могут остаться только в туристических и фирменных поездах. Об этом заявил глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Пассажиры воспринимают вагон-ресторан как что-то дорогостоящее. Альтернативой могут стать специальные наборы питания, которые можно разогреть в обычном вагоне, передает РИА Новости.

«Соответственно, это определенный тип питания, и мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить. Сделали набор, затем разогрели и применили», — отметил Белозеров.

РЖД уже запустили несколько подобных поездов. Компания также выработала особую линейку продуктов питания.

Холдинг «РЖД» ранее объявил о запуске кругового туристического маршрута из Москвы в Карелию. Он начнет функционировать с 28 мая.