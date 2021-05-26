Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 26 мая. Подземные толчки магнитудой 3,6 по шкале Рихтера произошли на Камчатке в районе вулкана Шивелуч. Об этом сообщили сотрудники Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 65 километров. Ближайший к нему населенный пункт Усть-Камчатск расположился в 90 километрах. В главном управлении МЧС по региону заявили, что местные жители не почувствовали подземных толчков.

Недавно серия землетрясений произошла в Китае. Жертвами подземных толчков, по меньшей мере, стали три человека, 27 получили ранения различной степени тяжести. Информацию об этом инциденте предоставило агентство «Синьхуа».