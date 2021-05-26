Британский врач Стил предостерег от регулярного употребления добавок омега-3

Лондон, 26 мая. Регулярный прием добавок омега-3 может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом заявил британский врач Крис Стил в эфире телеканала ITV.

Кислоты омега-3 полезны для организма человека, однако в натуральном виде. Многие люди предпочитают получать их с витаминами, что оказывает серьезную нагрузку на сердце и сосуды.

Стил порекомендовал получать необходимые вещества с пищей. Омега-3 содержится в рыбе, морепродуктах, льняном семени и масле, пророщенных зернах пшеницы, орехах, цветной капусте и брокколи.

Журнал Европейского кардиологического общества Cardiovascular Pharmacotherapy ранее назвал группу людей, которой противопоказано употребление добавок омега-3. В эту категорию попали те, кто имеет высокий уровень липидов в крови.