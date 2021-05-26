«Это аморально»: Роза Сябитова нарвалась на волну критики «пропагандой» курортных романов

Москва, 26 мая. Главная телесваха страны Роза Сябитова назвала курортные романы отдушиной для россиянок, отдыхающих от мужей. В ответ поклонники раскритиковали телеведущую.

На своей странице в Instagram ведущая программы «Давай поженимся!» с нескрываемой тоской воскликнула, что не смогла бы жить без курортных романов. По ее словам, они являются «отдушиной в нашей серой жизни» и «эмоциональным всплеском».

«И понятно почему у мужчин и женщин на курорте возникают романтические сексуальные фантазии, обстановка соответствует. Они желают отдаваться страсти без зазрения совести. Срабатывает установка «а ничего за это не будет». Роман скоро закончится, и настоящее лицо может остаться не раскрытым, да и зачем?» — рассудила Сябитова.

Однако пост телесвахи вызвал шквал критики в комментариях. Подписчики упрекнули телезвезду в пропаганде непристойного поведения.

«Роза Сябитова, упоминание в этом посте имени господа весьма неуместное, как вы считаете? Вы сами-то понимаете, что вы пропагандируете? Прочитайте: «что бы мы делали без этих курортных романов»?! Отдушина в нашей серой жизни», — написала одна из подписчиц.

В ответ телеведущая отметила, что упомянула «господа» только как «оборот речи с сарказмом». Однако пользователи продолжили критику, заявив, что писать такие заметки в столь «нежном возрасте» является неприличным.

«Любой роман на стороне — это аморально! Особенно когда женщина изменяет. Дома муж, дети, а она побежала! И такая каждая вторая! Как не стыдно!» — эмоционально отреагировала поклонница Сябитовой.

Некоторые отметили, что в последнее время телесваха стала напоминать бывшую балерину Анастасию Волочкову, с которой их «роднят» сплошные «разговоры про мужиков». Сябитова, удивленная волной критики, добавила к посту комментарий, пристыдив хейтеров.

«Люди, которые отвергают курортные романы, вы такие смешные. Можно подумать вы у вас их не было?» — написала телеведущая.

Неделей ранее телезвезда заявила, что ради здоровья заниматься сексом необязательно. Из-за этого она решила отказаться от интимной жизни.