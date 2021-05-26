Вашингтон, 26 мая. Американцы захотели увидеть российского президента Владимира Путина на переговорах с американским лидером Джо Байденом с тортом. Они считают, что РФ должна «отблагодарить» США.

Причиной, по мнению американского сенатора Теда Круза, является отказ Белого дома вводить новые санкции против «Северного потока — 2». Он уверен, что Байден таким образом якобы сделал России «многомиллионный подарок».

Однако недавно стало известно, почему на самом деле Байден отказался от санкций против газопровода. По данным Bloomberg, лидер США уверен, что «Северный поток — 2» будет достроен, поэтому дальнейшее введение санкций является контрпродуктивным. Как заметили некоторые американцы, Байден в этом противостоянии признал свое поражение.