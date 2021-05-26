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26 мая 01:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
01:20
Общество
Британский врач Стил предостерег от регулярного употребления добавок омега-3
01:19
Шоу-бизнес
«Это аморально»: Роза Сябитова нарвалась на волну критики «пропагандой» курортных романов
01:15
Политика
США рассчитывают на «праздничный торт» от РФ за отказ подвергать «СП-2» санкциям
01:08
Спорт
Легендарный нападающий сборной Испании Торрес объявил о возобновлении карьеры
01:00
Общество
В Петербурге готовятся к началу купального сезона
00:51
Политика
Испугавшимся активности РФ в Арктике американцам припомнили слова Лаврова
00:35
Экономика
Президент США Байден признал санкции против «СП-2» контрпродуктивными
00:30
Общество
Мясников перечислил предрасположенные к инсульту категории людей
00:18
Спорт
Швеция разгромила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
00:12
Общество
Названы четыре неочевидных признака диабета
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
Все новости

США рассчитывают на «праздничный торт» от РФ за отказ подвергать «СП-2» санкциям

Политика
США рассчитывают на «праздничный торт» от РФ за отказ подвергать «СП-2» санкциям
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 мая. Американцы захотели увидеть российского президента Владимира Путина на переговорах с американским лидером Джо Байденом с тортом. Они считают, что РФ должна «отблагодарить» США.

Причиной, по мнению американского сенатора Теда Круза, является отказ Белого дома вводить новые санкции против «Северного потока — 2». Он уверен, что Байден таким образом якобы сделал России «многомиллионный подарок».

Однако недавно стало известно, почему на самом деле Байден отказался от санкций против газопровода. По данным Bloomberg, лидер США уверен, что «Северный поток — 2» будет достроен, поэтому дальнейшее введение санкций является контрпродуктивным. Как заметили некоторые американцы, Байден в этом противостоянии признал свое поражение.

путин сша байден
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