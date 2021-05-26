Легендарный нападающий сборной Испании Торрес объявил о возобновлении карьеры

Мадрид, 26 мая. Испанский нападающий Фернандо Торрес в своем Instagram-аккаунте заявил, что возобновляет карьеру. О клубе, в котором будет выступать, футболист пообещал объявить 28 мая.

Торрес является воспитанником мадридского «Атлетико». За свою карьеру футболист успел поиграть в «Ливерпуле» и «Челси», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии. В августе 2019 года футболист провел прощальный матч и объявил о завершении карьеры, пишет RT.

«Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: когда играю. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу сообщу где», – написал Торрес в своем Instagram-аккаунте.

В «Ливерпуле», где футболист провел результативный отрезок своей карьеры, недавно случился курьезный момент. Вратарь команды Алиссон на последних минутах матча Английской Премьер-лиги вышел на подачу углового в чужую штрафную и забил гол, обеспечив победу своему клубу.