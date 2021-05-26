Испугавшимся активности РФ в Арктике американцам припомнили слова Лаврова

Вашингтон, 26 мая. США обеспокоены участившимися учениями Северного флота ВМФ в Баренцевом море. Материал на эту тему представило американское издание The National Interest.

Автором статьи стал журналист Марк Эпископос. Говоря о «российской угрозе», он вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о законности действий российских военных на территории Арктики. По словам дипломата, Москва имеет право сама определять меры по обеспечению безопасности своих границ.

Модернизация флота России в арктическом регионе порождает большие проблемы для авианосцев США, считает журналист. Он напомнил, что Северный флот включает в себя самые мощные надводные боевые корабли России. Отдельное внимание он уделил новейшим гиперзвуковым ракетам «Циркон».

«В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России», — говорится в материале NI.

Россия войдет в число председателей в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Ключевыми темпами работы совета станут изменения климата, развитие человеческого капитала и меры поддержки коренных малочисленных народов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного сотрудничества. Министр считает, что позитивные взаимоотношения стран Арктического совета необходимо распространить на военную сферу.