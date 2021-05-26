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26 мая 01:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
01:20
Общество
Британский врач Стил предостерег от регулярного употребления добавок омега-3
01:19
Шоу-бизнес
«Это аморально»: Роза Сябитова нарвалась на волну критики «пропагандой» курортных романов
01:15
Политика
США рассчитывают на «праздничный торт» от РФ за отказ подвергать «СП-2» санкциям
01:08
Спорт
Легендарный нападающий сборной Испании Торрес объявил о возобновлении карьеры
01:00
Общество
В Петербурге готовятся к началу купального сезона
00:51
Политика
Испугавшимся активности РФ в Арктике американцам припомнили слова Лаврова
00:35
Экономика
Президент США Байден признал санкции против «СП-2» контрпродуктивными
00:30
Общество
Мясников перечислил предрасположенные к инсульту категории людей
00:18
Спорт
Швеция разгромила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
00:12
Общество
Названы четыре неочевидных признака диабета
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
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Испугавшимся активности РФ в Арктике американцам припомнили слова Лаврова

Политика
Испугавшимся активности РФ в Арктике американцам припомнили слова Лаврова
vk.com  /  группа Мурманск

Вашингтон, 26 мая. США обеспокоены участившимися учениями Северного флота ВМФ в Баренцевом море. Материал на эту тему представило американское издание The National Interest.

Автором статьи стал журналист Марк Эпископос. Говоря о «российской угрозе», он вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о законности действий российских военных на территории Арктики. По словам дипломата, Москва имеет право сама определять меры по обеспечению безопасности своих границ.

Модернизация флота России в арктическом регионе порождает большие проблемы для авианосцев США, считает журналист. Он напомнил, что Северный флот включает в себя самые мощные надводные боевые корабли России. Отдельное внимание он уделил новейшим гиперзвуковым ракетам «Циркон».

«В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России», — говорится в материале NI.

Россия войдет в число председателей в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Ключевыми темпами работы совета станут изменения климата, развитие человеческого капитала и меры поддержки коренных малочисленных народов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного сотрудничества. Министр считает, что позитивные взаимоотношения стран Арктического совета необходимо распространить на военную сферу.

сша арктика the national interest учения россии
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