Президент США Байден признал санкции против «СП-2» контрпродуктивными

Вашингтон, 26 мая. Трубопровод «Северный поток — 2» будет строиться и дальше. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Реализация проекта уже близка к завершению, передал слова американского лидера Bloomberg. Хозяин Белого дома также признал контрпродуктивным дальнейшее введение санкций в отношении «Северного потока — 2».

Экономист и политолог Александр Дудчак ранее объяснил, почему Вашингтон решил пересмотреть политику в отношении российско-немецкого трубопровода. По его словам, США не хотят портить отношения с Германией и всей Европой.