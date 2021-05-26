Мясников перечислил предрасположенные к инсульту категории людей

Москва, 26 мая. Инсульт возникает из-за неправильного образа жизни в молодости. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Жить здорово».

Инсульт и инфаркт не возникают спонтанно. Процесс может начинаться с юности, когда люди пренебрежительно относятся к здоровью, пьют, курят, не следят за питанием, заявил Мясников.

«Если у тебя повышенный сахар, давление, ты не лечишься, если огромное брюхо, может быть инсульт», — предупредил врач.

На диагноз могут повлиять гормональные препараты, которые человек принимает без рецепта врача. Недуг может развиться после коронавируса, если у пациента повышенный сахар, холестерин, давление и индекс массы тела. Врач призвал контролировать вес и следить за своим состоянием.

Определить инсульт можно с помощью некоторых симптомов. Тревожными сигналами будут боли в груди или конечности, спутанность сознания, слабость в мышцах, усталость. К такому выводу пришли британские ученые.