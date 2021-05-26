Швеция разгромила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Рига, 26 мая. Шведские хоккеисты крупно обыграли швейцарцев в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Счет встречи 7:0.

Это победа стала для шведов первой на турнире. Ранее сборная Швеции проиграла датчанам и белорусам. Команда занимает 6 место в группе А с тремя очками. Швейцарцы расположились на третьей позиции с шестью баллами, пишет RT.

Шведская команда 27 мая сыграет против Чехии. Сборная Швейцарии поборется за очки лидером группы — командой Словакии.

Очередное поражение на чемпионате мира недавно потерпела сборная Канады. Германия обыграла одну из лучших хоккейных сборных со счетом 3:1 и продлила ее безвыигрышную серию.