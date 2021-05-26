Названы четыре неочевидных признака диабета

Москва, 26 мая. Диабет второго типа в некоторых случаях можно спутать с менее опасными заболеваниями. Специалисты перечислили ряд обычных признаков, которые могут сигнализировать об этом диагнозе.

Усталость, сильная жажда, проблемы со зрением и кожный зуд могут быть предвестником беды. При обнаружении подобных симптомов следует немедленно обратиться за помощью к врачу. Поставить точный диагноз можно только при быстром анализе, напоминает Express.

Необходимо в кратчайшие сроки установить наличие или отсутствие диабета, так как он повышает риск сердечной недостаточности, что может привести к инфарктам и инсультам. Неконтролируемое течение болезни способно повлиять на нервы и зрение, предупреждают специалисты.

Недавно дагестанский диетолог Джамиля Гусейнова заявила, что наличие диабета можно определить по объему талии человека. По ее словам, критическими в данном случае являются параметры 75-80 см.