Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья

Москва, 26 мая. Вакцинация не менее 60% сотрудников освободит компании Подмосковья от необходимости ПЦР-тестирования каждые 15 дней. Такое решение принято губернатором региона Андреем Воробьевым.

Изменения внесены в постановление «О режиме повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции». Они начали действовать с 25 мая. Для отказа от регулярного тестирования у 60% сотрудников компании должны быть сертификаты о прохождении прививочной кампании, передает 360tv.ru.

Записаться на получение вакцины можно посредством подмосковного сайта государственных услуг, в поликлиниках и МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Прививочные пункты развернуты в торговых центрах, поликлиниках, отделениях МФЦ и мобильных комплексах. Жители могут выбрать одну из трех доступных вакцин, среди которых «Спутник V», «Эпиваккорона» и «КовиВак».

Эпидемиолог Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия ранее объяснила рост заболеваемости COVID-19 в Подмосковье. Она связала ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе с высокой активностью граждан во время майских праздников.