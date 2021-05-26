Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ

Москва, 26 мая. Госкорпорация «Роскосмос» пригласила главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона в Россию.

Назначенный в апреле на должность руководителя NASA астронавт Билл Нельсон может посетить Россию для обсуждения деталей сотрудничества с Москвой. Он является вторым действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе, в истории США, передает «Взгляд».

«Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсуждать все вопросы нашего сотрудничества в космосе», — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в соцсетях.

Рогозин ранее раскритиковал выступление главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска перед российскими студентами. Он назвал речь американского предпринимателя несодержательной.