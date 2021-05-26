УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов

Берн, 26 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел расследование и по его итогам возбудил дисциплинарное дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Пресс-служба организации сообщила, что решение принято после предоставленного отчета инспекторами по этике и вопросам дисциплины. Дело открыто в связи с возможным нарушением регламента УЕФА. Детали расследования и санкции, которые будут применены в отношении нарушителей, ожидаются позже, сообщает RT.

После резкой критики со стороны футбольных организаций и болельщиков большинство клубов отказались от участия в Суперлиги. Они представили УЕФА «Декларацию о приверженности клубов» и заявили, что готовы понести заслуженное наказание.