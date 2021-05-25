РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI

Москва, 26 мая. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и партнеры инвестировали порядка 250 миллионов долларов в крупнейший отечественный онлайн-кинотеатр IVI.

Известно, что вложения фонда и партнеров пойдут как на будущее увеличение контентного предложения, так и на разработку собственного продукта. Кроме того, планируется поднимать качество технологической платформы IVI и развивать маркетинг.

В числе партнеров РФПИ числятся VTB Capital, Invest AG и Millhouse. Также фонд сотрудничает и с «ведущими суверенными фондами Ближнего Востока», Baring Vostok и Flashpoint. Организация в своем сообщении заявила, что «IVI - лидирующий российский онлайн-кинотеатр».

Тем временем РФПИ и Visсoran Ilac пришли к соглашению о начале производства вакцины «Спутник V» в Турции. Начало выпуска российского препарата планируется в ближайшие несколько месяцев.