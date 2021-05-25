Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков

Москва, 25 мая. Ученые доказали, что некоторые напитки могут оказать благоприятное воздействие на здоровье человека.

Пользу человеческому организму способны принести как холодные, так и горяче напитки. Кроме того, в топ-5 полезных жидкостей вошел алкогольный напиток.

1. Зеленый чай

Специалисты Высшей медицинской школы Университета Окаямы провели масштабное исследование, участие в котором приняли порядка 14 тыс. японцев в возрасте от 65 до 84 лет, передает НВ. Они выяснили, что люди, которые имеют привычку заваривать себе до семи чашек ароматного напитка в день, живут дольше тех, кто потребляет меньше чашки зеленого чая.

Их мнение разделяют ученые из британской Медицинской школы Уорика. По словам специалистов, зеленый чай является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует снижению уровня плохого холестерина.

Основным полезным компонентом зеленого чая считают антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат. Присутствующий в нем и L-теанин, сотрудничая с кофеином, улучшает работу мозга.

2. Кофе

Этот напиток попал в число полезных благодаря содержащихся в нем антиоксидантов. Уже доказано, что именно оксидация (воздействие свободных радикалов на клетки организма) — один из механизмов старения организма.

Согласно последним данным, риски скончаться от сердечного заболевания для любителей кофе ниже на 19%, заболеть раком — ниже на 18%. Люди, выпивающие от трех до пяти чашек кофе в день рискуют меньше заболеть сердечными болезнями, чем те, кто пьет кофе более пяти раз в день или не пьет его вообще.

Согласно предположениям, положительное воздействие напитка на организм достигается за счет того, что кофе «помогает» сосудам осуществлять контроль над кровотоком и, как следствие, кровяным давлением.

Однако стоит помнить, что все эти данные относятся только к черному кофе (не растворимому), а не сладким его вариантам вроде латте или капучино с сахаром.

3. Чайный гриб

После бума потребления в 80-90-х годах популярность чайного гриба вновь растет. Теперь его красиво называют комбуча и подают в модных кафе.

Родиной комбучи считают Китай или Японию. Предполагается, что напиток является богатым источником пробиотиков и антиоксидантов, способствует снижению уровня сахара в крови при диабете второго типа и обладает антибактериальными свойствами. Однако стоит уточнить, что никаких масштабных научных исследований на эту тему не проводилось.

Обязательно стоит обращать внимание на состав, если вы покупаете готовую комбучу: сахар и ароматизаторы сведут на нет любую потенциальную пользу. Кроме того, стоматологи напоминают, что у комбучи низкий уровень pH, а значит напиток может повреждать зубную эмаль. Чтобы точно избежать последствий, напиток лучше пить через соломинку и прополоскать после рот.

4. Яблочный уксус

Речь идет, конечно, о разбавленном уксусе с водой: от одной чайной ложки до двух столовых на большой стакан. Основным ингредиентом является уксусная кислота, получаемая путем ферментации сахара яблок. Известно, что уксусная кислота может эффективно бороться с патогенами.

Согласно последним исследованиям, яблочный уксус повышает чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара в крови во время употребления высокоуглеводной пищи. Эксперименты на животных продемонстрировали, что яблочный уксус помогал снизить долю плохого холестерина и триглицеридов, а также артериального давления.

5. Красное вино

Давно известно, что красное вино (конечно, в умеренных количествах) оказывает положительное влияние на работу сердца. В напитке содержатся антиоксиданты, в частности, ресвератрол, оздоравливающий сосуды и снижающий уровень липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина.

Стоит подчеркнуть, что мнения ученых по данному вопросу расходятся. Кроме того, ни один врач не станет рекомендовать непьющим больным «лечить» сердце вином.

Ресвератрол присутствует в шкурке винограда, и больше его именно в красном вине из-за того, что его процесс ферментации с этими шкурками длится дольше, чем у вина белого. Этот же ресвератрол мы потребляем, когда просто едим виноград или пьем виноградный сок. Присутствует он также в голубике, клюкве и арахисе.

Отметим, ранее специалисты Оксфордского университета подвели итоги масштабного исследования, в результате которого пришли к выводу, что абсолютно любое количество алкоголя может нанести непоправимый вред мозгу. Они установили, что нет безопасной дозы алкоголя.