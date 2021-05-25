Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020

Москва, 25 мая. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не поможет сборной России на чемпионате Европы по футболу. Игрок заболел бактериальной ангиной и не сможет восстановиться до начала турнира.

СМИ сообщали, что футболист пополнит состав национальной команды позже. Он пропустил сборы в Австрии. Однако выяснилось, что сроки восстановления полузащитника переносятся на более поздний срок, поэтому теперь Захарян точно пропустит европейское первенство, пишет портал Eurostavka.

«Арсен чувствует себя хорошо, идет на поправку», — сообщил его отец Норайр.

Полузащитники Денис Черышев, Александр Головин и Алексей Миранчук пополнили ряды национальной команды. Об этом сообщили пресс-службы их клубов.