«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена

Вашингтон, 25 мая. Озвученная дата встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена вызвала бурную реакцию американцев.
Двусторонний саммит глав двух держав, назначенный на 16 июня, станет первым с момента вступления в должность нынешнего главы Белого дома. Путин и Байден намерены попытаться восстановить подорванные отношения стран, а также обсудить целый спектр актуальных вопросов.
Портал «ПолитРоссия» собрал комментарии жителей США, бурно отреагировавших на анонс встречи президентов. За четыре месяца на посту главы государства Джо Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации: путал имена подчиненных, оговаривался на публике, упал при попытке подняться по трапу самолета. Многие считают, что подобное связано с возрастом главы Белого дома и опасаются, что Байден не может в полной мере выполнять свои обязанности. Поэтому в преддверии двустороннего саммита американцы приготовили неутешительные прогнозы на его исход.
«Это будет катастрофа. Он просто не президент и выглядит довольно слабым».
«Это должно быть весело, приготовьте попкорн, потому что Путин пройдется по Байдену».
«Байден ходит и говорит, как ребенок. Мировые лидеры увидели, насколько слаба наша страна … благодаря болтливому дураку Байдену».
«Неизвестно, кто будет говорить за Байдена? Принесет ли он шпаргалки, чтобы помнить свое имя и фамилию госсекретаря?».
«От Путина у президента голова пойдет кругом. Ему понадобятся и наушники, и телесуфлер, чтобы попытаться идти в ногу со временем, чего он не будет/не сможет сделать».
Некоторые полагают, что остроумный российский президент может так «заговорить» своего коллегу, что по результатам встречи США останутся без Аляски.
«Джо продаст Аляску России по 2 цента за акр».
«Не волнуйтесь, ребята. Когда придет время, СМИ раскрутят его, чтобы Байден выглядел умным».
Бурное обсуждение подытожил житель британского города Летчуэрт, четко обозначив перспективы предстоящей встречи двух мировых лидеров.
«Это будет встреча мощного русского льва и сонного американского ягненка».
Ранее новость о назначении даты встречи президентов прокомментировал экс-президент СССР Михаил Горбачев. По его словам, «это событие важное, позитивное для наших стран, для Европы, где будет происходить эта встреча, и для всего мира».