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новостей
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
23:52
Происшествия
Один из первых вакцинировавшихся британцев Уильям Шекспир умер от инсульта
23:41
Экономика
РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI
23:37
Общество
Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков
23:29
Спорт
Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020
23:26
Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
23:11
Политика
«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
23:05
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
23:04
Происшествия
Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников
23:00
Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
22:55
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском
22:54
Общество
Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
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«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена

  /   Обновлено: 25 мая 2021 23:12
Политика
«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 25 мая. Озвученная дата встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена вызвала бурную реакцию американцев. 

Двусторонний саммит глав двух держав, назначенный на 16 июня, станет первым с момента вступления в должность нынешнего главы Белого дома. Путин и Байден намерены попытаться восстановить подорванные отношения стран, а также обсудить целый спектр актуальных вопросов.

Портал «ПолитРоссия» собрал комментарии жителей США, бурно отреагировавших на анонс встречи президентов. За четыре месяца на посту главы государства Джо Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации: путал имена подчиненных, оговаривался на публике, упал при попытке подняться по трапу самолета. Многие считают, что подобное связано с возрастом главы Белого дома и опасаются, что Байден не может в полной мере выполнять свои обязанности. Поэтому в преддверии двустороннего саммита американцы приготовили неутешительные прогнозы на его исход.

«Это будет катастрофа. Он просто не президент и выглядит довольно слабым».

«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
Prt Scr dailymail.co.uk  / 

«Это должно быть весело, приготовьте попкорн, потому что Путин пройдется по Байдену».

«Байден ходит и говорит, как ребенок. Мировые лидеры увидели, насколько слаба наша страна … благодаря болтливому дураку Байдену».

«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
Prt Scr dailymail.co.uk  / 

«Неизвестно, кто будет говорить за Байдена? Принесет ли он шпаргалки, чтобы помнить свое имя и фамилию госсекретаря?».

«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
Prt Scr dailymail.co.uk  / 

«От Путина у президента голова пойдет кругом. Ему понадобятся и наушники, и телесуфлер, чтобы попытаться идти в ногу со временем, чего он не будет/не сможет сделать».

Некоторые полагают, что остроумный российский президент может так «заговорить» своего коллегу, что по результатам встречи США останутся без Аляски.

«Джо продаст Аляску России по 2 цента за акр».

«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
Prt Scr dailymail.co.uk  / 

«Не волнуйтесь, ребята. Когда придет время, СМИ раскрутят его, чтобы Байден выглядел умным».

«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
Prt Scr dailymail.co.uk  / 

Бурное обсуждение подытожил житель британского города Летчуэрт, четко обозначив перспективы предстоящей встречи двух мировых лидеров.

«Это будет встреча мощного русского льва и сонного американского ягненка».

«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
Prt Scr dailymail.co.uk  / 

Ранее новость о назначении даты встречи президентов прокомментировал экс-президент СССР Михаил Горбачев. По его словам, «это событие важное, позитивное для наших стран, для Европы, где будет происходить эта встреча, и для всего мира».

путин сша байден
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