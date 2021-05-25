«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена

Вашингтон, 25 мая. Озвученная дата встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена вызвала бурную реакцию американцев.

Двусторонний саммит глав двух держав, назначенный на 16 июня, станет первым с момента вступления в должность нынешнего главы Белого дома. Путин и Байден намерены попытаться восстановить подорванные отношения стран, а также обсудить целый спектр актуальных вопросов.

Портал «ПолитРоссия» собрал комментарии жителей США, бурно отреагировавших на анонс встречи президентов. За четыре месяца на посту главы государства Джо Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации: путал имена подчиненных, оговаривался на публике, упал при попытке подняться по трапу самолета. Многие считают, что подобное связано с возрастом главы Белого дома и опасаются, что Байден не может в полной мере выполнять свои обязанности. Поэтому в преддверии двустороннего саммита американцы приготовили неутешительные прогнозы на его исход.

«Это будет катастрофа. Он просто не президент и выглядит довольно слабым».

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«Это должно быть весело, приготовьте попкорн, потому что Путин пройдется по Байдену».

«Байден ходит и говорит, как ребенок. Мировые лидеры увидели, насколько слаба наша страна … благодаря болтливому дураку Байдену».

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«Неизвестно, кто будет говорить за Байдена? Принесет ли он шпаргалки, чтобы помнить свое имя и фамилию госсекретаря?».

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«От Путина у президента голова пойдет кругом. Ему понадобятся и наушники, и телесуфлер, чтобы попытаться идти в ногу со временем, чего он не будет/не сможет сделать».

Некоторые полагают, что остроумный российский президент может так «заговорить» своего коллегу, что по результатам встречи США останутся без Аляски.

«Джо продаст Аляску России по 2 цента за акр».

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«Не волнуйтесь, ребята. Когда придет время, СМИ раскрутят его, чтобы Байден выглядел умным».

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Бурное обсуждение подытожил житель британского города Летчуэрт, четко обозначив перспективы предстоящей встречи двух мировых лидеров.

«Это будет встреча мощного русского льва и сонного американского ягненка».

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Ранее новость о назначении даты встречи президентов прокомментировал экс-президент СССР Михаил Горбачев. По его словам, «это событие важное, позитивное для наших стран, для Европы, где будет происходить эта встреча, и для всего мира».