Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала

Москва, 25 мая. Медицинские работники СИЗО «Лефортово» запретили бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу участвовать в судебных процессах по состоянию здоровья.

Адвокат обвиняемого Михаил Карапетян в интервью ТАСС рассказал, что после выписки из больницы СИЗО "Матросская тишина" и по прибытию в "Лефортово" его клиента никуда не вывозили. Он находился в медицинском крыле под пристальным присмотром медперсонала, подчеркнул правозащитник.

Ранее Мосгорсуд продлил меру пресечения нескольким фигурантам уголовного дела, главным обвиняемым в котором является Фургал. Их оставили под стражей до 18 августа 2021 года.