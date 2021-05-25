Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 00:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
23:52
Происшествия
Один из первых вакцинировавшихся британцев Уильям Шекспир умер от инсульта
23:41
Экономика
РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI
23:37
Общество
Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков
23:29
Спорт
Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020
23:26
Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
23:11
Политика
«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
23:05
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
23:04
Происшествия
Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников
23:00
Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
22:55
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском
22:54
Общество
Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
Все новости
26 мая 00:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
23:52
Происшествия
Один из первых вакцинировавшихся британцев Уильям Шекспир умер от инсульта
23:41
Экономика
РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI
23:37
Общество
Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков
23:29
Спорт
Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020
23:26
Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
23:11
Политика
«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
23:05
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
23:04
Происшествия
Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников
23:00
Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
22:55
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском
22:54
Общество
Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
Все новости

Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала

  /   Обновлено: 25 мая 2021 23:23
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 25 мая. Медицинские работники СИЗО «Лефортово» запретили бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу участвовать в судебных процессах по состоянию здоровья.

Адвокат обвиняемого Михаил Карапетян в интервью ТАСС рассказал, что после выписки из больницы СИЗО "Матросская тишина" и по прибытию в "Лефортово" его клиента никуда не вывозили. Он находился в медицинском крыле под пристальным присмотром медперсонала, подчеркнул правозащитник.

Ранее Мосгорсуд продлил меру пресечения нескольким фигурантам уголовного дела, главным обвиняемым в котором является Фургал. Их оставили под стражей до 18 августа 2021 года.

здоровье лефортово фургал
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 139593 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 131457 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 89943 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 66432 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 57460 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Общество / Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
Рейтинг@Mail.ru