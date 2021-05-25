Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников

Ростов-на-Дону, 25 мая. Юрий Поляков, занимающий пост главного инженера МУП «Управление Водоканала» по Таганрогу, лишен работы после гибели 11 работников в результате ЧП на очистных сооружениях.

Причиной увольнения стало неприятие необходимых мер по технике безопасности. Также ранее сообщалось, что Поляков был арестован на два месяца по делу о гибели 11 человек. Бывший главный инженер подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«Он уволен, как непосредственно отвечавший за эту работу в системе таганрогского водоканала», — заявил губернатор Василий Голубев в эфире телеканала.

Происшествие могло случиться из-за отравления метаном. По предварительным данным, во время смены задвижки рабочими на станции перекачки очистных сооружений произошел выброс.