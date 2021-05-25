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новостей
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
23:52
Происшествия
Один из первых вакцинировавшихся британцев Уильям Шекспир умер от инсульта
23:41
Экономика
РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI
23:37
Общество
Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков
23:29
Спорт
Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020
23:26
Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
23:11
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«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
23:05
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
23:04
Происшествия
Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников
23:00
Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
22:55
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском
22:54
Общество
Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
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Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России

Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
Федеральное агентство новостей  / 

Смерть близкого человека может сплотить родственников или стать причиной серьезного конфликта. Нередко раздел имущества умершего вызывает споры и разногласия между детьми, племянниками, родителями. 

Что говорит закон о передаче недвижимости, денежных средств или других ценностей родственникам? Сколько очередей наследников существует? И как имущество распределяется между ними? Об этом журналисту ФАН рассказала юрист и медиатор Татьяна Семенова

Юрист и медиатор Татьяна Семенова
Фото из личного архива Татьяны Семеновой  / 

Схема очередности наследования

Правила распределения имущества после смерти закреплены Гражданским кодексом. Они зафиксированы 66 главой, в которой установлена очередность наследования по закону, а также условия и принципы завещания. Одна практика не отменяет другую. Даже если умерший оставил завещание, законом оговорены требования, когда имущество распределяется родственникам в обязательном порядке.

«В российском правовом поле существует семь очередей наследования, — комментирует Татьяна Семенова. — Каждая из них включает определенные категории родственников. Могут возникать ситуации, когда к рассмотрению принимается и восьмая очередь». 

Факт. Наследники получают не только ценности и права, но и обязанности умершего. Если он оставил долги, например, непогашенный кредит в банке или задолженность по налогам, по ним придется расплачиваться, но в пределах стоимости полученного имущества. Если от наследства отказаться, долги автоматически «переадресуются» тем, кто примет имущество покойного. 

К какой очереди относятся наследники

Как правило, вопрос наследования касается самых близких родственников: супруга, брата или сестру, детей. Каждую из категорий родства закон поставил в свою очередь. «Перепрыгнуть» через установленную законом границу и заявить о своих правах раньше первоочередных наследников невозможно. Если есть близкие, отнесенные к «первому звену», именно они получают все, что принадлежало покойному, несмотря на наличие родственников последующих очередей. 

Схема очередности наследования 
Федеральное агентство новостей  / 

Первая 

К этой категории законом отнесена основа семьи. В нее включены супруг, дети, родители. Основная часть ценностей предназначена супругу: ему положена половина от всего имущества умершего. Вторую половину распределяют поровну между наследниками «первого звена», и супруг вновь принимает участие в этом разделе, получая еще один «кусочек» наследства. 

«Если детей в живых нет, но они успели обзавестись собственными детьми, они тоже относятся к данной очереди, — уточняет Татьяна Семенова. — Доля, причитающаяся ребенку, будет распределена между внуками». 

Вторая 

Вступает «в игру» при отсутствии наследников «первого звена». К ней относятся прямые родственники: братья, сестры, а также дедушки, бабушки. Наличие кровного родства не имеет значения, также не учитывается, по линии какого из родственников сформирована очередь. 

Случается, что братьев и сестер в живых уже нет, однако если остались их дети, они могут заявить свои права на наследство. Доля рассчитывается из части, законом распределенная их родителю: часть наследства разделяют на всех племянников поровну. 

Третья 

Когда самых близких родственников уже нет, инициировать процедуру наследования могут наследники третьего звена. К нему относятся дяди и тети, а после них их дети — двоюродные братья и сестры. Они также делят имущество поровну. 

Четвертая — восьмая 

Последующие очереди охватывают членов семьи по восходящей линии. На четвертом этапе рассматриваются права прабабушек и прадедушек. На пятом — двоюродных бабушек и дедушек, а также их внуков. Если и этих родственников нет, о правах могут заявить двоюродные дяди и тети, а после них — правнуки и правнучки покойного. 

Седьмая линия рассматривает уже не кровных родственников, а тех, кто вошел в семью «официально», но при этом не имеет статуса ни родителя, ни ребенка умершего. К этой категории закон относит: 

•    мачеху и отчима;
•    пасынка и падчерицу. 

Восьмая

И последнее, восьмое звено наследников, предусматривает передачу материальных ценностей иждивенцам, которые были финансово зависимы от наследодателя в течение его жизни. 

«Иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве, — отмечает Татьяна Семенова, — но факт нахождения на иждивении придется доказать». 

Недвижимость и другое имущество распределяют по праву наследования
pixabay.com  / urformat

Практика распределения наследства

Наследники второй и третьей линий не могут опередить первоочередных в праве на получение наследства. Эта возможность предоставляется только в том случае, если родственников «первого звена» не осталось или они по каким-то причинам не могут или отказываются наследовать. 

Также это право появляется, если самые близкие люди отстранены от наследования по решению суда или лишены такой возможности последней волей умершего, указанной в завещании. Однако даже наличие завещания — не повод не получить ничего. 

«Завещание можно оспорить целиком или только отдельные его пункты, — комментирует юрист Татьяна Семенова. — Если наследодатель прописал, что оспорить его распоряжение никто не имеет права, это условие не соответствует закону и может быть оспорено в суде». 

Факт. Некоторые родственники все равно, даже при составлении завещания не в их пользу, получат наследство. Речь идет о несовершеннолетних детях, а также нетрудоспособных наследниках первой очереди. 

Имущество распределяется в равных частях. Исключение составляют ситуации, когда наследодатель сам оговорил порядок передачи ценностей. Например, в завещании отписал дом жене, квартиру дочери, а автомобиль внуку. В таком случае наследники получат именно это имущество. 

Наследодатель может прописать в завещании, какое имущество кому достанется после его смерти
pixabay.com  / aymane jdidi

Как оформить документы

Для этого нужно обратиться к нотариусу с личным заявлением или через своего представителя. Заявление можно отправить и по почте, а чтобы специалист открыл наследственное дело, к нему нужно приложить:

•    свидетельство о смерти и документ, подтверждающий последнее место жительства покойного;
•    свои документы, которые подтверждают личность и родство;
•    бумаги на наследуемое имущество.

По закону, при вступлении в наследство нужно заплатить госпошлину. Ее рассчитывают по степени родства. Меньше всего платят ближайшие родственники, для каждого из них размер госпошлины составит 0,3% от общей стоимости наследства. Даже если его цена высока, размер госпошлины не может превышать 100 тысяч рублей. 

Для всех остальных родственников ставка выше, она составляет 0,6%, но размер госпошлины не может превышать 1 млн рублей. Оплатив пошлину, следует сохранить чек и предъявить его нотариусу. Только при его наличии наследнику будет выдано свидетельство, а он сможет вступить во владение причитающейся ему долей имущества.

наследство юридическая помощь
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