Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России

Смерть близкого человека может сплотить родственников или стать причиной серьезного конфликта. Нередко раздел имущества умершего вызывает споры и разногласия между детьми, племянниками, родителями.

Что говорит закон о передаче недвижимости, денежных средств или других ценностей родственникам? Сколько очередей наследников существует? И как имущество распределяется между ними? Об этом журналисту ФАН рассказала юрист и медиатор Татьяна Семенова.

Фото из личного архива Татьяны Семеновой /

Схема очередности наследования

Правила распределения имущества после смерти закреплены Гражданским кодексом. Они зафиксированы 66 главой, в которой установлена очередность наследования по закону, а также условия и принципы завещания. Одна практика не отменяет другую. Даже если умерший оставил завещание, законом оговорены требования, когда имущество распределяется родственникам в обязательном порядке.

«В российском правовом поле существует семь очередей наследования, — комментирует Татьяна Семенова. — Каждая из них включает определенные категории родственников. Могут возникать ситуации, когда к рассмотрению принимается и восьмая очередь».

Факт. Наследники получают не только ценности и права, но и обязанности умершего. Если он оставил долги, например, непогашенный кредит в банке или задолженность по налогам, по ним придется расплачиваться, но в пределах стоимости полученного имущества. Если от наследства отказаться, долги автоматически «переадресуются» тем, кто примет имущество покойного.

К какой очереди относятся наследники

Как правило, вопрос наследования касается самых близких родственников: супруга, брата или сестру, детей. Каждую из категорий родства закон поставил в свою очередь. «Перепрыгнуть» через установленную законом границу и заявить о своих правах раньше первоочередных наследников невозможно. Если есть близкие, отнесенные к «первому звену», именно они получают все, что принадлежало покойному, несмотря на наличие родственников последующих очередей.

Федеральное агентство новостей /

Первая

К этой категории законом отнесена основа семьи. В нее включены супруг, дети, родители. Основная часть ценностей предназначена супругу: ему положена половина от всего имущества умершего. Вторую половину распределяют поровну между наследниками «первого звена», и супруг вновь принимает участие в этом разделе, получая еще один «кусочек» наследства.

«Если детей в живых нет, но они успели обзавестись собственными детьми, они тоже относятся к данной очереди, — уточняет Татьяна Семенова. — Доля, причитающаяся ребенку, будет распределена между внуками».

Вторая

Вступает «в игру» при отсутствии наследников «первого звена». К ней относятся прямые родственники: братья, сестры, а также дедушки, бабушки. Наличие кровного родства не имеет значения, также не учитывается, по линии какого из родственников сформирована очередь.

Случается, что братьев и сестер в живых уже нет, однако если остались их дети, они могут заявить свои права на наследство. Доля рассчитывается из части, законом распределенная их родителю: часть наследства разделяют на всех племянников поровну.

Третья

Когда самых близких родственников уже нет, инициировать процедуру наследования могут наследники третьего звена. К нему относятся дяди и тети, а после них их дети — двоюродные братья и сестры. Они также делят имущество поровну.

Четвертая — восьмая

Последующие очереди охватывают членов семьи по восходящей линии. На четвертом этапе рассматриваются права прабабушек и прадедушек. На пятом — двоюродных бабушек и дедушек, а также их внуков. Если и этих родственников нет, о правах могут заявить двоюродные дяди и тети, а после них — правнуки и правнучки покойного.

Седьмая линия рассматривает уже не кровных родственников, а тех, кто вошел в семью «официально», но при этом не имеет статуса ни родителя, ни ребенка умершего. К этой категории закон относит:

• мачеху и отчима;

• пасынка и падчерицу.

Восьмая

И последнее, восьмое звено наследников, предусматривает передачу материальных ценностей иждивенцам, которые были финансово зависимы от наследодателя в течение его жизни.

«Иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве, — отмечает Татьяна Семенова, — но факт нахождения на иждивении придется доказать».

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Практика распределения наследства

Наследники второй и третьей линий не могут опередить первоочередных в праве на получение наследства. Эта возможность предоставляется только в том случае, если родственников «первого звена» не осталось или они по каким-то причинам не могут или отказываются наследовать.

Также это право появляется, если самые близкие люди отстранены от наследования по решению суда или лишены такой возможности последней волей умершего, указанной в завещании. Однако даже наличие завещания — не повод не получить ничего.

«Завещание можно оспорить целиком или только отдельные его пункты, — комментирует юрист Татьяна Семенова. — Если наследодатель прописал, что оспорить его распоряжение никто не имеет права, это условие не соответствует закону и может быть оспорено в суде».

Факт. Некоторые родственники все равно, даже при составлении завещания не в их пользу, получат наследство. Речь идет о несовершеннолетних детях, а также нетрудоспособных наследниках первой очереди.

Имущество распределяется в равных частях. Исключение составляют ситуации, когда наследодатель сам оговорил порядок передачи ценностей. Например, в завещании отписал дом жене, квартиру дочери, а автомобиль внуку. В таком случае наследники получат именно это имущество.

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Как оформить документы

Для этого нужно обратиться к нотариусу с личным заявлением или через своего представителя. Заявление можно отправить и по почте, а чтобы специалист открыл наследственное дело, к нему нужно приложить:

• свидетельство о смерти и документ, подтверждающий последнее место жительства покойного;

• свои документы, которые подтверждают личность и родство;

• бумаги на наследуемое имущество.

По закону, при вступлении в наследство нужно заплатить госпошлину. Ее рассчитывают по степени родства. Меньше всего платят ближайшие родственники, для каждого из них размер госпошлины составит 0,3% от общей стоимости наследства. Даже если его цена высока, размер госпошлины не может превышать 100 тысяч рублей.

Для всех остальных родственников ставка выше, она составляет 0,6%, но размер госпошлины не может превышать 1 млн рублей. Оплатив пошлину, следует сохранить чек и предъявить его нотариусу. Только при его наличии наследнику будет выдано свидетельство, а он сможет вступить во владение причитающейся ему долей имущества.