Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском

Новосибирск, 25 мая. Результатом страшной аварии в Новосибирской области с участием двух легковушек стала гибель одного из пассажиров.

Столкновение ВАЗ-2106 с Toyota Corona Premio произошло на 34-ом километре автодороги К-12Р в 19:00 по Москве, рассказали в региональном главке МВД. Отечественной «шохой» управлял 20-летний водитель, который двигался в Новосибирск со стороны Колывани.

«По неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Corona Premio, двигавшимся во встречном направлении», — отмечается в сообщении.

Согласно предварительным данным, в результате лобовой аварии на месте скончалась пассажирка иномарки. Остальные участники ДТП получили различные травмы. В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Недавно в Сети появилось видео смертельной аварии под Симферополем. Volkswagen влетел в дорожное ограждение на трассе Дубки — Левадки.