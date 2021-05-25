Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае

Оса, 25 мая. Промышленный альпинист из пермского города Оса стал настоящей знаменитостью после спасения кота. Питомец застрял в окне на пятом этаже жилого дома.

Местные жители ранее опубликовали в соцсетях видео, на кадрах которого рабочий-высотник спасает кота. Он закрепил страховочные тросы на крыше дома и спустился к окну квартиры, где застряло животное. Мужчина помог коту проникнуть в квартиру, после чего сказал: «Все, теперь живи и радуйся!».

Спасителя кота зовут Артем Артемов, а сам инцидент произошел 24 мая. О застрявшем животном мужчине рассказал его коллега. В этот момент хозяина квартиры не было дома, однако позднее он поблагодарил альпиниста за спасенного любимца, передает РИА Новости.

Видео инцидента быстро распространилось по социальным сетям. Оса является маленьким городом в Пермском крае, в связи с чем Артемов стал местной знаменитостью.

Похожий случай ранее произошел в городе Лениногорске в Татарстане. Там местный житель помог выбраться коту, застрявшему в оконной раме на третьем этаже дома.