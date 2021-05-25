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новостей
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
23:52
Происшествия
Один из первых вакцинировавшихся британцев Уильям Шекспир умер от инсульта
23:41
Экономика
РФПИ совместно с партнерами привлекли $250 млн в развитие онлайн-кинотеатра IVI
23:37
Общество
Продлить жизнь на несколько лет можно с помощью пяти напитков
23:29
Спорт
Футболист «Динамо» Захарян пропустит Евро-2020
23:26
Общество
Как разделят наследство: юрист объяснила принцип очередности наследования по закону в России
23:11
Политика
«Лев и ягненок»: американцы испугались за Аляску на фоне переговоров Путина и Байдена
23:05
Общество
Врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала
23:04
Происшествия
Главный инженер таганрогского водоканала уволен после гибели 11 сотрудников
23:00
Общество
Приют для животных построят в Севастополе после жуткого инцидента с передержкой
22:55
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП под Новосибирском
22:54
Общество
Рабочий-высотник спас застрявшего в окне кота в Пермском крае
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
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ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире

Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
pixabay.com  /  Alexandra_Koch

Женева, 25 мая. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 167,01 млн. Ежедневный прирост составил на 70 тыс. меньше, чем за предыдущие сутки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число летальных случаев за последние 24 часа возросло на 9,3 тыс., превысив 3,47 млн, пишет RT. Официальная статистика ВОЗ учитывает лишь данные, предоставленные государствами.

Около половины новых случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа зарегистрированы в Юго-Восточной Азии. На втором месте находятся Северная и Южная Америки, на третьем — Европа.

В России за предыдущие сутки было зафиксировано 7884 новых случая заражения коронавирусом. У 12% граждан не было отмечено клинических проявлений заболевания.

воз статистика коронавирус
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