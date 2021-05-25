ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире

Женева, 25 мая. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 167,01 млн. Ежедневный прирост составил на 70 тыс. меньше, чем за предыдущие сутки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число летальных случаев за последние 24 часа возросло на 9,3 тыс., превысив 3,47 млн, пишет RT. Официальная статистика ВОЗ учитывает лишь данные, предоставленные государствами.

Около половины новых случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа зарегистрированы в Юго-Восточной Азии. На втором месте находятся Северная и Южная Америки, на третьем — Европа.

В России за предыдущие сутки было зафиксировано 7884 новых случая заражения коронавирусом. У 12% граждан не было отмечено клинических проявлений заболевания.