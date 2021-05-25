Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна

Москва, 25 мая. Ведущая и певица Ольга Бузова раскрыла секреты своего красивого тела и намекнула на разочарование из-за хирургической операции бывшего спутника репера — Давида Манукяна.

Бузова призналась, что ради красивых кадров в купальнике ей приходится много работать. Она так же, как и все девушки, склонна к целлюлиту. Если бы не спорт, то фигура звезды не выглядела бы так роскошно.

«Я тоже люблю пожрать», — сказала исполнительница хита «Мало половин» в интервью «Пятому каналу».

Она отметила, что восхищенные взгляды определенно стоят того тяжелого труда, который совершается ради красоты тела. Также певица отметила, что сейчас в трендах искусственная красота. Например, многие стали рисовать себе пресс.

«Я против таких вмешательств! А еще мне не нравится, когда люди хвастаются тем, что они не сами сделали!» — заявила Бузова.

Вероятно, она пыталась намекнуть на Манукяна, который после расставания с телеведущей лег под нож хирурга. Репер сделал липосакцию в области живота, спины и подбородка, после чего продемонстрировал подписчикам свою новое тело.

Дава решился на операцию сразу после разрыва отношений с Ольгой. Он подчеркнул, что давно об этом мечтал.

Бузова тяжело перенесла расставание. Причиной разлада звездной пары стали измены и рукоприкладства со стороны Манукяна, рассказала ведущая «Дома-2», пообещав тщательнее подходить к выбору партнера.

Недавно певица призналась в использовании фотошопа. Бузова не вытерпела нападок хейтеров в соцсети.