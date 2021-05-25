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25 мая 22:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
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22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
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Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича

Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
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Минск, 25 мая. Задержанный в Минске Роман Протасевич в ближайшее время начнет «фонтанировать признаниями». Об этом заявил политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Протасевич, экс-главред Telegram-канала Nexta, был взят под стражу в Минске 23 мая. Он летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс, однако самолет экстренно сел в столице Белоруссии после сообщения о взрывном устройстве. 25 мая Протасевич сообщил на камеру, что начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания.

По мнению Скорикова, белорусский арестант действительно может озвучить сенсационные данные уже в ближайшие часы. Причиной этого является установленный законом срок предъявления обвинений. Если Протасевич не успеет уложиться в указанное время, его тюремное заключение окажется намного более продолжительным.

«Ему дается 72 часа до обвинения. Скоро наш герой начнет просто фонтанировать признаниями», — убежден Скориков.

Эксперт называет самым интригующим в потенциальных признаниях Протасевича каналы финансирования и методической поддержки беспорядков в Белоруссии. Экс-главред Nexta может выдать и зарубежные источники указаний организаторам протестов. При этом Скориков напоминает, что сотрудничество с властями Польши задержанный даже не пытался скрыть.

Также Протасевич открыто рассказывал об участии в украинском перевороте и пребывании на Евромайдане. Позже в СМИ появились сообщения, что в разгар конфликта в Донбассе белорусский «профессиональный революционер» мог сотрудничать с националистическим батальоном «Азов». По мнению Скорикова, факты об этом могут дискредитировать работу КГБ Белоруссии в середине 2010-х, так как после предполагаемого нахождения в Донбассе Протасевич участвовал в мероприятиях с первыми лицами страны.

«Не хочется разочаровываться в белорусском КГБ, если в 2015-2016 годах он действительно там находился, а после этого работал фотографом на мероприятиях, где присутствовал премьер-министр Белоруссии», — заявил Скориков на YouTube-канале «Украина.ру».

Ранее колумнист ФАН Роман Носиков поделился мнением о том, почему либералов не смущает связь Протасевича с «Азовом». После задержания о данных вехах его биографии стали известны новые подробности. СМИ распространили фото обложки неонацистского журнала «Черное солнце» с похожим на него человеком в форме батальона. Также в Сети появилось видео с мужчиной, рассказывающим об участии сына в войне на стороне ВСУ. Утверждается, что на этих кадрах отец Протасевича.

белоруссия скориков признание показания роман протасевич
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