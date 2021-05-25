Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича

Минск, 25 мая. Задержанный в Минске Роман Протасевич в ближайшее время начнет «фонтанировать признаниями». Об этом заявил политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Протасевич, экс-главред Telegram-канала Nexta, был взят под стражу в Минске 23 мая. Он летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс, однако самолет экстренно сел в столице Белоруссии после сообщения о взрывном устройстве. 25 мая Протасевич сообщил на камеру, что начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания.

По мнению Скорикова, белорусский арестант действительно может озвучить сенсационные данные уже в ближайшие часы. Причиной этого является установленный законом срок предъявления обвинений. Если Протасевич не успеет уложиться в указанное время, его тюремное заключение окажется намного более продолжительным.

«Ему дается 72 часа до обвинения. Скоро наш герой начнет просто фонтанировать признаниями», — убежден Скориков.

Эксперт называет самым интригующим в потенциальных признаниях Протасевича каналы финансирования и методической поддержки беспорядков в Белоруссии. Экс-главред Nexta может выдать и зарубежные источники указаний организаторам протестов. При этом Скориков напоминает, что сотрудничество с властями Польши задержанный даже не пытался скрыть.

Также Протасевич открыто рассказывал об участии в украинском перевороте и пребывании на Евромайдане. Позже в СМИ появились сообщения, что в разгар конфликта в Донбассе белорусский «профессиональный революционер» мог сотрудничать с националистическим батальоном «Азов». По мнению Скорикова, факты об этом могут дискредитировать работу КГБ Белоруссии в середине 2010-х, так как после предполагаемого нахождения в Донбассе Протасевич участвовал в мероприятиях с первыми лицами страны.

«Не хочется разочаровываться в белорусском КГБ, если в 2015-2016 годах он действительно там находился, а после этого работал фотографом на мероприятиях, где присутствовал премьер-министр Белоруссии», — заявил Скориков на YouTube-канале «Украина.ру».

Ранее колумнист ФАН Роман Носиков поделился мнением о том, почему либералов не смущает связь Протасевича с «Азовом». После задержания о данных вехах его биографии стали известны новые подробности. СМИ распространили фото обложки неонацистского журнала «Черное солнце» с похожим на него человеком в форме батальона. Также в Сети появилось видео с мужчиной, рассказывающим об участии сына в войне на стороне ВСУ. Утверждается, что на этих кадрах отец Протасевича.