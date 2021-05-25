Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 22:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
Политика
Захарова сравнила заявления Белого дома об инциденте с Ryanair с телефонным пранком
Все новости
25 мая 22:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
Политика
Захарова сравнила заявления Белого дома об инциденте с Ryanair с телефонным пранком
Все новости

Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей

Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
unsplash.com  /  Tim Mossholder

Москва, 25 мая. Доверчивые автовладельцы часто становятся жертвами мошенников. О самых популярных схемах обмана водителей рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Обычно мошенники действуют в экстремальных ситуациях, когда их потенциальная жертва находится в состоянии стресса. Иногда злоумышленники отслеживают водителей, которые забыли закрыть дверь машины, чтобы вытащить из салона ценные вещи, передает «Вечерняя Москва».

«А потом они с тебя требуют: «Мы вот тут случайно нашли твои вещички — с тебя выкуп!» — отметил Субботин.

Еще одна схема заключается в том, что водителя ловят прямо на дороге. Мошенники стоят на обочине и привлекают внимание проезжающих мимо автовладельцев, ссылаясь на якобы поломку машины. В качестве платы они предлагают какую-либо «ценную» вещь в виде кольца или электроники. Однако затем выясняется, что вещь является обычной безделушкой.

Заключительная мошенническая схема связана с ремонтом автомобиля. В таком случае аферист появляется в тот момент, когда водителю нужен автосервис.

«Вам нужно срочно в ремонт, и вот появляется некий тип, который говорит, мол, есть у меня тут сервис неподалеку — там можно починить. Смотрит он на машину и говорит: «Ну ты, брат, попал! Нужно ремонтировать срочно, иначе никуда не денешься!» — заключил Субботин.

Часто недобросовестных людей можно встретить в автомастерских. Эксперт Егор Васильев ранее перечислил самые опасные мошеннические схемы в автосервисах.

мошенничество авто автоэксперт
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 138620 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 130804 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 86501 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 66174 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 55978 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Общество / Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
Рейтинг@Mail.ru