Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей

Москва, 25 мая. Доверчивые автовладельцы часто становятся жертвами мошенников. О самых популярных схемах обмана водителей рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Обычно мошенники действуют в экстремальных ситуациях, когда их потенциальная жертва находится в состоянии стресса. Иногда злоумышленники отслеживают водителей, которые забыли закрыть дверь машины, чтобы вытащить из салона ценные вещи, передает «Вечерняя Москва».

«А потом они с тебя требуют: «Мы вот тут случайно нашли твои вещички — с тебя выкуп!» — отметил Субботин.

Еще одна схема заключается в том, что водителя ловят прямо на дороге. Мошенники стоят на обочине и привлекают внимание проезжающих мимо автовладельцев, ссылаясь на якобы поломку машины. В качестве платы они предлагают какую-либо «ценную» вещь в виде кольца или электроники. Однако затем выясняется, что вещь является обычной безделушкой.

Заключительная мошенническая схема связана с ремонтом автомобиля. В таком случае аферист появляется в тот момент, когда водителю нужен автосервис.

«Вам нужно срочно в ремонт, и вот появляется некий тип, который говорит, мол, есть у меня тут сервис неподалеку — там можно починить. Смотрит он на машину и говорит: «Ну ты, брат, попал! Нужно ремонтировать срочно, иначе никуда не денешься!» — заключил Субботин.

Часто недобросовестных людей можно встретить в автомастерских. Эксперт Егор Васильев ранее перечислил самые опасные мошеннические схемы в автосервисах.