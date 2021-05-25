Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А

Москва, 25 мая. Незаменимое жирорастворимое вещество, необходимое для нормального функционирования организма, назвал фитнес-инструктор, нутрициолог Станислав Тимонов.

Витамин A играет важную роль в поддержании и укрепления иммунитета человека. Он содержится в моркови, шпинате, брокколи, печени, лососе, тыкве, батате. По словам эксперта, перед приемом добавок с высоким содержанием вещества, следует проконсультироваться с врачом, однако вышеописанные продукты можно употреблять без рецепта.

Незаменимость витамина А заключается в его способности сохранять зрение. Именно он помогает лучше видеть при тусклом свете или в темное время суток. При его дефиците может возникнуть куриная слепота. Кроме того, этот витамин снижает риск развития катаракты.

Также он защищает клетки от окислительного стресса, приводящего к серьезным хроническим заболеваниям, таким как рак, болезнь сердца, потеря зрения и другим. Витамин А поддерживает стабильную работу внутренних органов, на ранних стадиях развития организма помогает созреванию легочной ткани. Его недостаток сулит астму, пневмонию и грипп, передает «Ридус».

Одна из форм полезного микроэлемента — ретинол, считается лучшим средством против угревой сыпи. Он удаляет мертвые и способствуют приумножению новых здоровых клеток коже. Однако, как и любого продукта, витамина А не должно быть слишком много, поскольку он способен спровоцировать сухость, зуд и покраснение кожи. Тимонов также рекомендует поддерживать достаточное количество витамина А при беременности.

Ранее ФАН сообщил, что людям с болезнями сердца необходимо есть треску. Рыба богата полезными веществами и помогает предотвратить образование тромбов. В ее состав входят омега-3 жирные кислоты, фосфор, белок, витамины Е, С и В12.