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25 мая 22:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
Политика
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Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А

Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
pixabay.com

Москва, 25 мая. Незаменимое жирорастворимое вещество, необходимое для нормального функционирования организма, назвал фитнес-инструктор, нутрициолог Станислав Тимонов.

Витамин A играет важную роль в поддержании и укрепления иммунитета человека. Он содержится в моркови, шпинате, брокколи, печени, лососе, тыкве, батате. По словам эксперта, перед приемом добавок с высоким содержанием вещества, следует проконсультироваться с врачом, однако вышеописанные продукты можно употреблять без рецепта.

Незаменимость витамина А заключается в его способности сохранять зрение. Именно он помогает лучше видеть при тусклом свете или в темное время суток. При его дефиците может возникнуть куриная слепота. Кроме того, этот витамин снижает риск развития катаракты.

Также он защищает клетки от окислительного стресса, приводящего к серьезным хроническим заболеваниям, таким как рак, болезнь сердца, потеря зрения и другим. Витамин А поддерживает стабильную работу внутренних органов, на ранних стадиях развития организма помогает созреванию легочной ткани. Его недостаток сулит астму, пневмонию и грипп, передает «Ридус».

Одна из форм полезного микроэлемента — ретинол, считается лучшим средством против угревой сыпи. Он удаляет мертвые и способствуют приумножению новых здоровых клеток коже. Однако, как и любого продукта, витамина А не должно быть слишком много, поскольку он способен спровоцировать сухость, зуд и покраснение кожи. Тимонов также рекомендует поддерживать достаточное количество витамина А при беременности.

Ранее ФАН сообщил, что людям с болезнями сердца необходимо есть треску. Рыба богата полезными веществами и помогает предотвратить образование тромбов. В ее состав входят омега-3 жирные кислоты, фосфор, белок, витамины Е, С и В12.

иммунитет морковь витамин A
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