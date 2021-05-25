Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая

Москва, 25 мая. Сотрудники Московского планетария сообщили, что 26 мая жители Земли смогут наблюдать три небесных явления, связанных с Луной.

Жителей России ожидает полнолуние, суперлуние и лунное затмение 26 мая. По словам специалистов Московского планетария, совпадением трех небесных явлений случается один раз в 12 лет. Увидеть его могут жители только одного полушария. На этот раз россиянам повезет. Если будет ясная погода, все три явления можно будет наблюдать невооруженным глазом.

«Момент наступления полнолуния — 26 мая 2021 в 14:14 по московскому времени — разминется с прохождением Луной точки перигея — 26 мая 2021 в 04:52 по московскому времени — на девять часов 22 минуты. Это означает, что 26 мая мы увидим Суперлуну — самую большую Луну 2021 года», — говорится в официальном пресс-релизе, размещенном на сайте Московского планетария.

Эксперты сообщили, что ночью 26 мая Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние, которое составит всего 362 тысячи километров. Визуально естественный спутник нашей планеты будет казаться крупнее обычного. Полное лунное затмение увидят не все жители России. Небесное явление хорошо будет просматриваться на юго-востоке Сибири и на Дальнем Востоке. А в западной части страны затмение придется на дневное время — в 14:19 по московскому времени.

Средняя продолжительность лунного затмения составит около 15 минут. Во время явления Луна может менять цвета. Жители страны смогут увидеть спутник в разных оттенках красного — окрас будет зависеть от плотности атмосферы в этот момент.

Астрономы уже называли даты, когда Красная Луна будет находиться максимально близко к Земле. Такое событие было зафиксировано в начале мая 2021 года. Всего за год естественный спутник планеты приблизится к ней пять раз.