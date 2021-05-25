Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Москва, 25 мая. Правительство России внесло законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. Текст опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект предполагает поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Кроме профилактических прививок против гепатита B, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита и других, появится от коронавирусной инфекции, передает «Взгляд».

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции за счет средств федерального бюджета РФ», — говорится в пояснительной записке.

Свыше десяти миллионов жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего сделано 25 миллионов прививок, рассказали в Роспотребнадзоре.