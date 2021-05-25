Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента

Париж, 25 мая. Франция заявила о готовности вмешаться в ситуацию в Мали. Об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter президент Эммануэль Макрон.

Au Mali, ce qui a été conduit par les militaires putschistes est un coup d’État. C’est inacceptable. Nous sommes prêts à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2021

«То, что совершили в Мали военные путчисты, является государственным переворотом. Это неприемлемо. Мы готовы ввести персональные санкции против главных действующих лиц этого инцидента», — заявил он.

Таким образом Франция присоединилась к международным игрокам, которые уже выразили обеспокоенность захватом временного президента Мали Ба Ндау и премьер-министра переходного правительства Моктара Уана. Гвардия главы государства отказалась их защищать. Политиков держат на военной базе в Кати недалеко от столицы. В августе прошлого года она стала центром мятежа.

Global Look Press / Habib Kouyate / Xinhua

Африканский и Европейский союзы, а также Организация Объединенных Наций ранее осудили действия военных и потребовали освободить Ндау. Он занял пост президента после госпереворота в 2020-м. В сентябре власть перешла к временному правительству, которое за 18 месяцев должно организовать законные выборы.

После ареста Ндау страну самовольно возглавил Ассими Гойта, в прошлом году выступавший одним из лидеров восстания. Он приказал захватить главу государства после того, как два силовика лишись своих постов в кабмине. Гойта пообещал, что республика останется на пути восстановления. По его словам, выборы пройдут, как и планировалось, 27 февраля.

Позиция Франции подтверждает предположение о том, что мировое сообщество выступит против такого развития событий. Маловероятно, что теперь Мали может рассчитывать на стабилизацию обстановки.