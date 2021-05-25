Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе

Банги, 25 мая. Российские таможенники помогут коллегам из Центральноафриканской Республики улучшить защиту границ и предотвращать случаи нарушения закона.

Пять экспертов из РФ прибудут в ЦАР, чтобы очистить систему от ненадежных сотрудников и улучшить ее работу. Они приедут по просьбе законных властей республики.

Глава центральноафриканской таможенной службы Фредерик Инамо рассказал, какую миссию возложили на специалистов из союзного государства. Они научат коллег бороться с коррупцией и мошенничеством.

Стоит отметить, что впервые ЦАР обратила серьезное внимание на работу пограничной службы. Изменения, которые произойдут после помощи россиян, повлияют на всю страну и значительно оптимизируют внутренние доходы. Республика серьезно пострадала от многочисленных вооруженных конфликтов, и ее экономика нуждается в усилении и новых денежных поступлениях.

Москва и Банги давно наладили прочное сотрудничество. Оно началось с работы в военной сфере. Российские инструкторы обучили вооруженные силы (FACA), что позволило им разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и восстановить мир в ЦАР.

Однако на этом партнерство двух государств не заканчивается. Россия намерена помогать центральноафриканцам восстанавливать страну и готова инвестировать в ее развитие.

Новым этапом в отношениях РФ и ЦАР стал фильм «Турист». История о работе российских инструкторов — первый совместный творческий опыт. Мировая премьера кинокартины прошла в Банги 14 мая, а история уже полюбилась местным так сильно, что они попросили организовать дополнительные показы.