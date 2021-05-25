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новостей
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
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22:00
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21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
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Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери

Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
flickr.com  /  @Grigory Gusev

Минск, 25 мая. Мать арестованной в Минске россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич ознакомилась в видео, на котором ее дочь признается в редактировании Telegram-канала с данными силовиков.

Речь идет о Telegram-канале «Черная книга Беларуси», на котором размещаются данные сотрудников МВД Белоруссии. На видео, сделанном в ходе допроса, Сапега признается, что была редактором ресурса.

Дудич в беседе с журналистами RT заявила, что не знала о причастности дочери к этому Telegram-каналу. Сказанное Сапегой в ходе допроса стало для женщины большой неожиданностью.

«Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая «Черная книга», Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава», — призналась Дудич.

София Сапега была задержана в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем, который является основателем Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским в Белоруссии. Суд арестовал девушку на два месяца, она подозревается в нарушении нескольких уголовных статьей.

белоруссия минск сапега
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