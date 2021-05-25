Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери

Минск, 25 мая. Мать арестованной в Минске россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич ознакомилась в видео, на котором ее дочь признается в редактировании Telegram-канала с данными силовиков.

Речь идет о Telegram-канале «Черная книга Беларуси», на котором размещаются данные сотрудников МВД Белоруссии. На видео, сделанном в ходе допроса, Сапега признается, что была редактором ресурса.

Дудич в беседе с журналистами RT заявила, что не знала о причастности дочери к этому Telegram-каналу. Сказанное Сапегой в ходе допроса стало для женщины большой неожиданностью.

«Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая «Черная книга», Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава», — призналась Дудич.

София Сапега была задержана в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем, который является основателем Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским в Белоруссии. Суд арестовал девушку на два месяца, она подозревается в нарушении нескольких уголовных статьей.