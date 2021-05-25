«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже

Мадрид, 25 мая. Эпатажный российский актер Алексей Панин решил объяснить свою любовь к нудизму откровенной фотографией Виктора Цоя.

Артист на своей странице в Instagram опубликовал архивный снимок легендарного музыканта на нудистском пляже. Однажды Панин уже размещал откровенное фото рокера в соцсети, однако тогда ему пришлось его удалить. Тогда выходка актера вызвала широкий ажиотаж в Сети, после возмущения пользователей Панину пришлось оправдываться на страницах СМИ.

Судя по всему, скандалисту захотелось повторить «успех», и он вновь опубликовал снимок. Кроме того, таким образом он решил оправдать свое скандальное поведение, продемонстрировав "постыдный поступок" кумира миллионов.

«Повезло Цою, что в его время интернет еще не изобрели. Вот бы он попал», — подписал свой пост Панин.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Многие отметили, что самого актера упрекают не за то, что он посещает нудистские пляжи, а за куда более серьезные и менее приличные выходки.

«Слушай, ну кто бы тебе слово сказал, если бы просто любил нудистский отдых?» — спрашивает артиста один из подписчиков.

«В своем глазу бревна не видит, в чужом соринку хочет рассмотреть», — добавил другой.

«Ты придурок, убери эту фото, человека в живых уже нет, животное», — негодует фолловер.

Нашлись и заступники. Большая их часть подчеркивает, что свободный человек может заниматься всем, чем ему хочется.

«Людям не доказать! Они сейчас скажут, что вы осквернили память великого человека», — отметил подписчик.

«Дело не в интернете, дело в незрелости общества: если для кого-то это нормально, то для другого это дико!» — пишет фолловер.

Ранее Панин заявил, все его сексуальные предпочтения, которые многим кажутся неприемлемыми, связаны с генетическими проблемами: у артиста поврежден ген, отвечающий за производство гормона дофамина. Именно из-за этого нарушения ему постоянно необходимы новые увлечения.

Актер получил вид на жительство в Испании в прошлом году и тайно женился во второй раз, его избранницей стала 40-летняя Ева Тарлакян. Панин неоднократно подчеркивал, что не жалеет о своем решении покинуть родину, поскольку ему нравится Испания. Одним из любимых мест Панина в небольшом курортном городке стал нудистский пляж. А в начале мая артист снял трусы прямо на городской парковке в Торревьехе.

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