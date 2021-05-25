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25 мая 22:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:42
Общество
Власти Калининграда планируют объединить велодорожки города и устраивать «Дни колеса»
22:41
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение количества заболевших COVID-19 в мире
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
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Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
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«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже

Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Мадрид, 25 мая. Эпатажный российский актер Алексей Панин решил объяснить свою любовь к нудизму откровенной фотографией Виктора Цоя.

Артист на своей странице в Instagram опубликовал архивный снимок легендарного музыканта на нудистском пляже. Однажды Панин уже размещал откровенное фото рокера в соцсети, однако тогда ему пришлось его удалить. Тогда выходка актера вызвала широкий ажиотаж в Сети, после возмущения пользователей Панину пришлось оправдываться на страницах СМИ.

Судя по всему, скандалисту захотелось повторить «успех», и он вновь опубликовал снимок. Кроме того, таким образом он решил оправдать свое скандальное поведение, продемонстрировав "постыдный поступок" кумира миллионов.

«Повезло Цою, что в его время интернет еще не изобрели. Вот бы он попал», — подписал свой пост Панин.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Многие отметили, что самого актера упрекают не за то, что он посещает нудистские пляжи, а за куда более серьезные и менее приличные выходки.

«Слушай, ну кто бы тебе слово сказал, если бы просто любил нудистский отдых?» — спрашивает артиста один из подписчиков.

«В своем глазу бревна не видит, в чужом соринку хочет рассмотреть», — добавил другой.

«Ты придурок, убери эту фото, человека в живых уже нет, животное», — негодует фолловер.

Нашлись и заступники. Большая их часть подчеркивает, что свободный человек может заниматься всем, чем ему хочется.

«Людям не доказать! Они сейчас скажут, что вы осквернили память великого человека», — отметил подписчик.

«Дело не в интернете, дело в незрелости общества: если для кого-то это нормально, то для другого это дико!» — пишет фолловер.

Ранее Панин заявил, все его сексуальные предпочтения, которые многим кажутся неприемлемыми, связаны с генетическими проблемами: у артиста поврежден ген, отвечающий за производство гормона дофамина. Именно из-за этого нарушения ему постоянно необходимы новые увлечения.

Актер получил вид на жительство в Испании в прошлом году и тайно женился во второй раз, его избранницей стала 40-летняя Ева Тарлакян. Панин неоднократно подчеркивал, что не жалеет о своем решении покинуть родину, поскольку ему нравится Испания. Одним из любимых мест Панина в небольшом курортном городке стал нудистский пляж. А в начале мая артист снял трусы прямо на городской парковке в Торревьехе.

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панин цой нудизм
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Все новости / Шоу-бизнес / «Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
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