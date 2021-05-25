Захарова сравнила заявления Белого дома об инциденте с Ryanair с телефонным пранком

Москва, 25 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана на инцидент с самолетом Ryanair.

Ранее СМИ сообщали, что Салливан в беседе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской осудил действия Минска и задержание журналиста Романа Протасевича. Помощник президента США призвал провести новые выборы в республике и привлечь ОБСЕ к наблюдению. Салливан заверил Тихановскую, что Запад привлечет власти Белоруссии к ответственности.

Захарова процитировала сообщения Белого дома по этому поводу в Facebook. Она отметила, что уровень политической мысли подобных заявлений «не уступает телефонному пранку».

«Напомнило, как Постпред США в ООН Саманта Пауэр водила по кулуарам Совбеза «Пусси Райот», — добавила дипломат.

Ранее Захарова уже комментировала инцидент с самолетом Ryanair. Она назвала реакцию стран Запада на происшествие истерией.